Argentina cai diante do Paraguai: nem Messi escapa em noite decepcionante

Na noite desta quinta-feira, 14 de novembro, o Paraguai conquistou uma vitória notável ao derrotar a Argentina por 2 a 1 em uma partida repleta de emoção, válida pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O confronto ocorreu no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, e foi marcado por intensos embates e belos gols. A equipe argentina abriu o placar com um gol de Lautaro Martínez, mas os paraguaios reagiram ainda no primeiro tempo com um espetacular gol de bicicleta de Sanabria. Na etapa final, Alderete assegurou a virada para o Paraguai.

Desde a chegada do técnico Gustavo Alfaro, após a Copa América, o Paraguai tem apresentado uma notável recuperação nas Eliminatórias. A equipe acumulou cinco partidas sem derrotas, incluindo vitórias sobre Brasil, Venezuela e agora Argentina, além de empates contra Uruguai e Equador. Esta sequência positiva elevou o Paraguai ao sexto lugar na tabela, dentro da zona de classificação para a Copa do Mundo, com 16 pontos, quatro a mais que o sétimo colocado.

Apesar do revés, a Argentina mantém-se na liderança das Eliminatórias com 22 pontos. A Colômbia, segunda colocada com 19 pontos, ainda disputará uma partida contra o Uruguai nesta sexta-feira. Mesmo que vença, não ultrapassará os argentinos devido aos critérios de desempate.

O jogo começou com Lautaro Martínez colocando a Argentina à frente aos 13 minutos após receber assistência de Enzo Fernández e concluir com precisão. Inicialmente marcado como impedimento pelo assistente, o gol foi validado pelo VAR. A resposta paraguaia não tardou e veio em grande estilo aos 19 minutos. Após um cruzamento vindo da esquerda que encontrou Velázquez na ponta direita, Sanabria empatou com um impressionante gol de bicicleta. Até o intervalo, o placar permaneceu inalterado em 1 a 1.

Durante a partida, o zagueiro Alderete desempenhou um papel crucial. Além de marcar Lionel Messi com firmeza, envolveu-se em lances controversos que resultaram em advertências do árbitro brasileiro Anderson Daronco. Em uma disputa intensa, Alderete levantou Messi em uma jogada que poderia ter resultado em expulsão direta; contudo, recebeu apenas cartão amarelo. A situação gerou descontentamento nos argentinos, especialmente em Messi, que expressou sua insatisfação ao árbitro durante o intervalo.

Este resultado reafirma a crescente competitividade do futebol sul-americano e destaca o impacto significativo da liderança técnica no desempenho das equipes nacionais nas Eliminatórias.