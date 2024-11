Assessores do Trump fazem apelo por voto masculino nas horas finais de votação

Stephen Miller, responsável pela política de Donald Trump para migração, fez duas publicações no X na tentativa de aumentar o comparecimento dos homens. “Se você conhece algum homem que não votou ainda, leve-o para a seção eleitoral” tuitou. Seis minutos depois, ele voltou a postar “Leve todos os homens que você conhece para as urnas”.

Pesquisas apontavam Kamala Harris com uma vantagem de mais de 20 pontos entre mulheres. As mulheres têm um histórico de maior comparecimento nas eleições. Pouco depois de meio dia, o bilionário Elon Musk, dono do X e um dos maiores apoiadores de Trump, também havia postado sobre o voto masculino.

“A cavalaria chegou. Os homens estão votando em números recorde. Eles se dão conta agora de que tudo está em jogo”.