Assembleias da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP reforçam transparência e governança

As assembleias de núcleos da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP reuniram mais de 32 mil participantes, representando aproximadamente 9% da base de 260 mil associados. Realizados entre os dias 03 e 25 de fevereiro, de forma 100% presencial os 58 eventos reforçaram o compromisso da cooperativa com a transparência e a participação dos associados na gestão do empreendimento.

“Ter os associados participando desse movimento é sempre bom. Prestar contas faz parte do nosso modelo de negócios. Isso é uma demonstração de respeito ao direito de conhecer melhor os assuntos, discutir e ter poder de decisão sobre eles. Considerando isso, o tema deste ano foi ‘Conhecer, decidir e transformar’, refletindo a importância da informação e da participação ativa”, aponta Claudia Bonatti, gerente de Desenvolvimento do Cooperativismo.

Os encontros trouxeram discussões sobre a prestação de contas relativa ao exercício de 2024, a destinação dos resultados financeiros e dos recursos dos Fundos de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES), além de ajustes no Estatuto Social e em outros documentos regulatórios internos. Outras pautas relevantes incluíram a campanha poupança premiada, iniciativa de indicação de associados e orientações sobre prevenção de golpes financeiros.

Para aprimorar a experiência dos participantes, algumas assembleias contaram com transmissão em telões de LED em locais de grande porte no Paraná e em São Paulo. Em todos os eventos, foi reconhecido 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas. Com destaque também para renovação e novas parcerias entre a Fundação Sicredi, munícipios e escolas particulares para implementação dos programas União Faz a Vida e Jornada da Educação Financeira. Em São Paulo, a cooperativa reafirmou a parceria com o Colégio Clarassotti, de Ribeirão Pires, e iniciou novas colaborações com o Colégio Olivetano, na Vila Carrão, e a Instituição de Ensino Candelária, via agência Lapa.

O presidente da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, Jaime Basso, destacou a importância do cooperativismo no cenário atual. “O cooperativismo tem um papel muito importante no desenvolvimento e prosperidade da humanidade. Por essa razão, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas. O recurso que captamos em cada região fica na região, gerando um ciclo virtuoso que fortalece a economia local. É um movimento que agrega e está em consonância com o nosso propósito, que é construir uma sociedade mais prospera”.

Para aqueles que não puderam estar presentes, a Sicredi disponibilizou o relatório anual em seu site, além de vídeos com a prestação de contas no seu canal do YouTube.