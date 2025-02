Assalto em farmácia da Vila Mascote termina com prisão de criminosos em SP

Na Vila Mascote, situada na Zona Sul de São Paulo, uma farmácia foi alvo de um assalto audacioso que envolveu dois criminosos em uma moto. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o garupa, portando uma arma e utilizando uma mochila típica de entrega de alimentos, aborda um funcionário na entrada da farmácia, forçando-o a entrar no local.

Durante a ação criminosa, outros funcionários e um cliente também foram rendidos pelos assaltantes. Em um ato coercitivo, uma funcionária foi obrigada a preencher a mochila do ladrão com diversos produtos cosméticos. O comparsa, por sua vez, entrou no local e subtraiu o dinheiro dos caixas. Insatisfeito com o valor obtido, o criminoso levou a funcionária para uma sala reservada e subtraiu quantias do cofre.

No entanto, a fuga da dupla foi interrompida por policiais militares que chegaram ao local. Um dos assaltantes reagiu à abordagem policial e acabou sendo contido. O segundo criminoso foi preso dentro da farmácia. A ação rápida da polícia resultou na recuperação de todos os produtos roubados, que totalizaram mais de R$ 4 mil, além de dinheiro do caixa e objetos pessoais das vítimas, como relógios e correntes.

A motocicleta utilizada na fuga e um revólver calibre .22, empregado para ameaçar as vítimas durante o assalto, foram apreendidos pelos agentes de segurança. De acordo com as investigações da polícia, a dupla estava envolvida em uma série de roubos na região e havia realizado um assalto anterior em uma loja de conveniência, onde levaram cigarros e produtos de higiene pessoal.

Os detidos foram identificados como Cristiano Catarino Santos, de 23 anos, que estava foragido desde 2023 após não retornar ao sistema prisional durante uma saída temporária, e Caio Henrique Evangelista Gomes, de 19 anos, que já possuía antecedentes criminais por roubo. Ambos foram encaminhados ao 16º Distrito Policial para os procedimentos legais cabíveis.