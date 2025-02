Netinho de Paula relata agressão durante assalto e tranquiliza fãs

No dia 26 de outubro, o cantor e apresentador Netinho de Paula, de 54 anos, utilizou suas redes sociais para informar aos fãs sobre um incidente de violência que sofreu na noite anterior. O artista revelou ter sido agredido durante um assalto na Rodovia dos Imigrantes, que liga as cidades de Cubatão a São Paulo.

Em um vídeo divulgado em sua conta, Netinho assegurou que está bem e que a situação já foi superada. “Quero dizer que está tudo bem, que o pior já passou. Levaram um celular, mas estou vivo”, declarou o ex-vocalista do grupo Negritude Júnior.

O cantor descreveu os detalhes da agressão: “Tive meu carro fechado por outro veículo. Desceram alguns bandidos e fui agredido com um soco no olho”, lamentou, sem conseguir identificar quantos homens participaram do ataque. Ele ainda enfatizou a tensão do momento: “O pior é que eles estavam muito nervosos e com as armas nas mãos”.

Mostrando o ferimento em seu rosto, Netinho refletiu sobre a gravidade da situação: “Poderia ter acontecido algo pior. Hoje não era para eu estar aqui, mas o rapaz era jovem e estava nervoso… Acabou me dando um soco que pegou no olho”. Apesar da experiência traumática, ele reiterou: “Levaram um celular, mas estou vivo. Graças a Deus, deu tudo certo. O que importa é estarmos vivos”.

Além de artista, Netinho também teve uma carreira política como vereador em São Paulo nos anos de 2008 e 2012. Em seu relato, ele mencionou que já conseguiu rastrear o telefone perdido e acredita que a polícia será capaz de recuperá-lo: “Está dando para ver a casa e o lugar onde está, em Cubatão. Logo, acho que os policiais conseguem encontrar o celular. Está tudo certo”.