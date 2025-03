Artistas e Produtores Culturais LGBT terão curso online gratuito do Sebrae

Os números da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo impressionam desde 1997, ano em que estreou e só tendem a crescer a cada ano, se tornando um dos maiores eventos na agenda brasileira e colocando esse grande acontecimento no topo de sua categoria em todo o mundo.

A 10ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo foi incluída no “Livro dos Recordes” (“Guinness Book”), como a maior do gênero no mundo — 2,5 milhões de participantes. Ano passado, em sua 28a edição, esse número saltou para 3 milhões de pessoas.

Segundo a SPTuris (empresa municipal de turismo de São Paulo), a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo é o evento que mais atrai turistas à cidade. Transmitida ao vivo por grandes mídias parceiras, a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo logo se transformou em uma grande plataforma e palco de lançamento, visibilidade e network para vários artistas e produtores culturais da comunidade que se apresentaram no evento.

Maior acessibilidade para os talentos

Como produtor artístico e cultural da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, Heitor Werneck junto com o Diretor Cultural do evento, Diego Oliveira, nesses 8 últimos anos começaram a fazer um processo seletivo de casting para o evento na tentativa de descobrir novos talentos, além de dar voz aos que já estão na cena, mas que não tinham ainda subido ao status do mainstream.

”Dessa forma, conseguimos dar visibilidade também para artistas e produtores culturais da periferia, com acessibilidade maior para diversidade de corpos, incluindo artistas negros, ciganos, índios e portadores de deficiências físicas e mentais”, conta Heitor.

Porém, muitos desses artistas incríveis não conseguem se apresentar na maior Parada LGBT+ do mundo porque não possuem CNPJ ou uma agência, já que todo o fluxo de caixa da parada é formalizado, visto que o evento é realizado pela APOLGBT-SP, a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo.

Convênio entre APOLGBT-SP e SEBRAE

Pensando nisso, Heitor Werneck e Diego Oliveira buscaram o SEBRAE para celebrar um convênio com a APOLGBT-SP para fomentar o empreendedorismo da classe artística LGBT de São Paulo.

A primeira ação desse convênio já acontece nesta próxima sexta feira, dia 14 de março, com a realização de um curso online gratuito para artistas e produtores culturais LGBT transformarem seu talento em um negócio e entenderem o passo a passo para abrir sua própria empresa.

Na programação do curso estão previstas as seguintes informações:

Como abrir um CNPJ de forma simples e acessível;

Quais são os benefícios de ser formalizado(a);

Como transformar seu talento em um negócio sustentável;

Dicas de gestão e oportunidades de mercado.

Porém Heitor e Diego assinalam que a participação neste curso não garante a sua participação nos eventos.

As inscrições para o curso podem ser feitas neste link

Para participar do processo seletivo do casting da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, os interessados podem se inscrever pelo formulário: https://form.respondi.app/SyWgv0xV