Artistas do ABC lançam série com bonecos sobre vida universitária

A série “A República”, que estreia em 1º de abril no YouTube com episódios semanais, acompanha as aventuras de três jovens universitários que precisam aprender a conviver em uma república estudantil. Criada por André Milano, especialista em manipulação de bonecos, a produção combina comédia e um formato inusitado de live-action com personagens manipulados.

Com oito episódios de aproximadamente 13 minutos, “A República” narra o dia a dia de Ludi, Ramone e Serginho, três estudantes com perfis completamente diferentes que dividem o mesmo teto. Ludi, um jovem milionário, busca sentido na vida enquanto estuda filosofia; Ramone, um roqueiro frustrado, cursa direito para agradar a mãe; e Serginho, um interiorano esforçado, sonha em ser o primeiro da família a se formar.

Tendo trabalhado com bonecos por mais de 20 anos, André Milano assegura que “o importante não é fazer uma ótima produção com bonecos, mas sim fazer uma ótima produção”. Segundo ele, “as pessoas vão gostar se tiver um roteiro incrível e ótima atuação. Precisa ser engraçado e se identificar diretamente com as pessoas, independente se tem bonecos. Se atingirmos esse objetivo, os bonecos se tornam um bônus, contribuindo com sua insanidade e suas formas de extrapolar a realidade.”

Elenco e participações especiais

A produção tem como protagonistas bonecos manipulados, enquanto os coadjuvantes são majoritariamente interpretados por atores humanos. Convidados especiais, como os comediantes Oscar Filho, Warley Santana, Maurício de Barros, Adriano Silva e Allan Benatti, participam de episódios pontuais.

O criador, André Milano, traz sua experiência de produções como “Cocoricó” e “Vila Sésamo”, enquanto o roteiro é liderado por Léo Delvage, roteirista de programas como “Legendários” e “Tá Certo?”. Além de Milano, a série conta com manipuladores de vasta experiência em TV e publicidade, como Paulo Henrique, Falcon Mantovani, Thais Carvalho, Sandro Gattone, Evelin Cristina e José Nilson.

Aline Vasc, produtora executiva da série, também compôs diversas músicas interpretadas pelos personagens, que serão lançadas nas redes sociais. A trilha sonora da série ficará a cargo de Ivan Busic, baterista da banda de rock Dr. Sin, trazendo um toque musical único para acompanhar as aventuras dos personagens.

Os episódios abordam situações cotidianas com humor, como festas descontroladas, empregos inusitados e conflitos pessoais. Em meio às trapalhadas, a série explora temas como diversidade cultural, convivência e superação de desafios no cotidiano dos jovens.

Além de divertir, “A República” também pretende provocar reflexões sobre a necessidade de convivência entre pessoas de diferentes origens e perspectivas. A trama destaca como, apesar das diferenças, é possível encontrar pontos em comum e crescer juntos, mostrando que a experiência acadêmica vai além dos estudos, sendo um espaço para aprendizado humano e amadurecimento.

Produção e futuro da série

Aline Vasc, produtora executiva, explica que “os personagens, pelas suas características e necessidades pessoais, têm facilidade de interagir com qualquer tipo de meio cultural da cidade, artistas, empresas e marcas, instituições públicas e privadas. Os bonecos são reais e lúdicos ao mesmo tempo, estão na nossa realidade mas são sempre novidade, despertando interesse imediato por onde passam, e isso gera uma gama infinita de oportunidades e negócios para a série.”

Quando se pensa em programas com bonecos, é comum imaginar que se trata de uma produção infantil, mas “A República” foge deste formato, tendo como referências produções como “Muppets” e “Fur TV”. A série homenageia clássicos do passado, ao mesmo tempo em que renova o gênero, oferecendo diversão e reflexão para todas as idades.

Os personagens não ficam fechados em um universo próprio, mas interagem com o mundo real, explorando as dinâmicas de uma cidade grande e os desafios que ela oferece.

O projeto foi viabilizado com o apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Lei Paulo Gustavo, que fomenta a cultura e a produção audiovisual.

Após sua estreia no YouTube, a produção pretende alcançar plataformas de streaming e emissoras de TV a cabo.

Acompanhe as novidades da série no Instagram: @republicaaserie