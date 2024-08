Cineasta do ABC brilha no circuito internacional de cinema

Com produções ambientadas no Grande ABC, o roteirista, professor, diretor e pesquisador audiovisual, Daniel Maciel, tem se destacado no cenário cinematográfico internacional.

Vivendo atualmente em São Bernardo do Campo, o cineasta coleciona prêmios e nomeações com dois de seus recentes projetos, o curta-metragem “Efeitos Nefastos” e o longa “Conexão com o Mal”, ambos financiados com verba dos editais do ProAC do ano de 2022.

Daniel não esconde o orgulho ao ver o seu trabalho sendo amplamente reconhecido. “A sensação é maravilhosa. Quando começamos a conquistar prêmios e sermos selecionados foi uma surpresa muito agradável. Muito gratificante saber que valorizam o que temos feito”, afirma.

Entre os feitos conquistados pelos projetos estão: ‘Melhor Filme de Horror’ no Dresden Cinema Awards na Alemanha, ‘Melhor Ator Coadjuvante’ no Best International na Romênia, além dos diversos convites e nomeações na Itália, Estados Unidos, França e Ucrânia.

Divulgação

O sucesso profissional é proporcional aos desafios enfrentados. “É muito difícil fazer um filme, em todos os aspectos, dramáticos, visuais, em termos de recursos financeiros, gerenciamento de equipe. É tão difícil que achamos que não vai ficar bom e ninguém vai querer assistir, quanto menos premiar em um festival”, diz Daniel que paralelamente aos desafios sociais, lida também com outras limitações. “Eu tenho baixa visão em um olho, e perda severa de audição em um dos ouvidos, a minha sorte é que pude contar com uma equipe incrível. Só posso agradecer quem lutou para o projeto acontecer e foi até o fim”.

A equipe mencionada pelo cineasta faz parte da Arquitrama, uma produtora centrado em São Bernardo que está conquistando cada vez mais espaço. A roteirista, produtora e fotógrafa, Adrieene Nogarotto, uma das responsáveis pela iniciativa, mencionou a importância do grupo para o êxito das produções. “Durante o processo de fazer um filme, ficamos tão imersos, principalmente nas dificuldades, que chega um momento que começamos a duvidar se vai dar certo, mas contamos com pessoas maravilhosas na equipe que muitas vezes nos tiraram desse lugar e nos deram força para seguir em frente”.

Sobre o audiovisual local, Daniel Maciel se mostra esperançoso com o nível do trabalho que ainda pode ser atingido por aqui. “O ABC é uma região muito prolífica, eu mesmo vim pra cá para dar aulas de cinema no CAV (Centro de Audiovisual de São Bernardo do Campo) em 2013 e por aqui fiquei. A maior parte da equipe é composta por alunos e alunas do CAV. Tivemos também muito apoio da Secretaria de Cultura e Juventude que nos ajudou em muitas coisas, como locações e cenários. Acredito que isso é só uma etapa do processo e há muito mais a ser feito, o potencial cinematográfico do ABC é imenso, há muitas pessoas talentosas e com fome de fazer na região”.

O próprio cineasta vislumbra sua participação neste processo. “Agora que conseguimos produzir alguns filmes, espero montar um hub de audiovisual que seja uma produtora, editora, sebo, acervo de objetos e figurinos para produção e café para ponto de encontro do pessoal que produz para troca de ideias e cursos”.

Neste sábado, (17), “Conexão com o Mal”, irá competir na categoria de ‘Melhor Filme’ no The Atlantis Awards, um prestigiado festival de cinema sediado em Los Angeles, mas que acontece em Chula Vista, na Califórnia. “Fomos nomeados para a categoria principal e estamos na torcida. Fizemos um longa com um orçamento de curta metragem e estamos muito felizes pelo nosso trabalho estar sendo reconhecido e prestigiado”, finaliza Daniel.

Divulgação

O evento será transmitido ao vivo no canal do The Atlantis Awards no YouTube.