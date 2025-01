Arthurzim aposta na fusão de trap e piseiro em novo álbum

No dia 30 de novembro, o cantor cearense Arthurzim apresentou ao público sua mais nova obra, intitulada “Mixtrapiseiro“. Este projeto musical se destaca pela fusão entre o trap, um gênero que emergiu do rap tradicional e conquistou uma nova geração de artistas, e o piseiro, um estilo que, embora tenha raízes no Nordeste do Brasil, vem ganhando notoriedade em diversas partes do país.

Composto por 11 faixas e produzido por Ednobeat, a mixtape conta com colaborações de renomados artistas como WIU, Henry Freitas, Felipe Amorim e Rogerinho. A junção dos ritmos reflete a intenção de Arthurzim em criar uma identidade musical única que dialogue com a cultura brasileira contemporânea.

Confira:

Processo criativo e parcerias

Em entrevista à Rolling Stone Brasil, Arthurzim compartilhou detalhes sobre a gênese do projeto. Ele destacou que a ideia de mesclar trap e piseiro não é inédita em sua carreira: “Em algumas músicas anteriores, já incorporava elementos do forró. Percebi que o piseiro traz uma energia vibrante similar à do trap durante os shows”. Essa percepção levou ao desenvolvimento do projeto sob a etiqueta Allvibes da 3X Records.

Questionado sobre as características distintas dos dois gêneros, Arthurzim mencionou que tanto o trap quanto o piseiro possuem bases eletrônicas que lhes conferem uma atmosfera festiva. “Ambos os estilos abordam temas semelhantes e são propícios para criar uma vibe animada, tornando a combinação bastante natural”, afirmou.

O processo de produção da mixtape exigiu dedicação intensa. Arthurzim descreveu as sessões de gravação como noites longas e extenuantes, mas igualmente gratificantes: “Estar no estúdio com músicos tocando sanfona e baixo foi uma experiência transformadora. É algo que não se vê frequentemente no trap e foi muito enriquecedor”.

Sobre as colaborações presentes no álbum, o artista enfatizou que a escolha dos parceiros foi orgânica. “Eu já era fã dos artistas envolvidos. Quando apresentei a ideia da mixtape para eles, todos se mostraram entusiasmados e logo estávamos gravando juntos”.

O futuro da fusão entre trap e piseiro

Arthurzim também opinou sobre o futuro da mistura entre trap e piseiro na cena musical brasileira. Para ele, ainda é incerto se essa fusão se tornará uma tendência predominante: “Acredito que já avançamos muito em termos de aceitação. Anteriormente, quem tentava inovar enfrentava críticas severas. Hoje, diversos artistas estão explorando essa mistura e o público tem respondido positivamente”.

O artista finalizou a conversa revelando sua disposição para experimentar novas sonoridades: “Esta mixtape serve para mostrar que não me limito a um único estilo musical. Sou um artista apaixonado pela música e aberto a diferentes gêneros. Hoje estou investindo no trap com piseiro, mas amanhã posso surpreender com reggae ou funk”.

A mixtape “Mixtrapiseiro” representa não apenas uma inovação dentro do cenário musical brasileiro, mas também um passo significativo para a ampliação das fronteiras artísticas do trap e do piseiro.