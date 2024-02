ARTESP e concessionárias incentivam doação de sangue durante o Carnaval

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, as concessionárias do Programa de Concessões Rodoviárias e a Fundação Pró-Sangue se uniram para incentivar a doação nestes dias de folia. As mensagens de incentivo às doações de sangue durante o feriado de carnaval vão ser divulgadas até o dia 09 de fevereiro nos 464 painéis eletrônicos distribuídos ao longo dos 11,1 mil quilômetros de rodovias concedidas do Estado. A iniciativa tem como objetivo contribuir para o reabastecimento dos estoques dos hemocentros do Estado de São Paulo, que naturalmente costumam sofrer baixa neste período do ano.

A frase veiculada em nos painéis de mensagens variáveis (PMVs) será a seguinte:

Antes da folia, doe sangue

@prosangue

Atualmente, apenas o tipo sanguíneo AB+ está estável nos hemocentros do Estado. No total, 80 instituições de saúde da rede metropolitana de São Paulo são abastecidas pelos estoques da Pró-sangue, que terão suas unidades funcionando em sistema de rodízio em todos os dias do Carnaval, sendo que o Posto Clínicas estará aberto todos os dias.

“A ARTESP está comprometida em conscientizar os usuários sobre a importância de realizar a doação de sangue. Por isso, queremos informar os usuários das rodovias sob concessão através de mensagens nos mais de 400 PMVs reforça isso. É importante contribuir com essa campanha tão importante” afirma Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

Confira os requisitos básicos para a doação:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos . Para menores de 18 anos, é necessário autorização;

. Para menores de 18 anos, é necessário autorização; Pesar no mínimo de 50kg;

Intervalo entre as doações: os homens devem obedecer a um período de 60 dias a cada doação (máximo de quatro doações ao ano); para as mulheres , o intervalo deve ser de no mínimo de 90 dias (máximo de três doações ao ano);

devem obedecer a um período de a cada doação (máximo de quatro doações ao ano); para , o intervalo deve ser de no mínimo de (máximo de três doações ao ano); Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade; RG etc).

Para obter mais informações sobre como fazer a doação, basta acessar o site da Pró-Sangue: www.pró-sangue.sp.gov.br. A conferência dos endereços dos postos de coleta próximos a sua região pode ser feita acessando aqui.

A doação de sangue pode salvar vidas, principalmente em datas festivas como carnaval. Por isso, é importante que a população colabore e agende a coleta.