Artesãos de SP podem expor produtos em feiras

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, abriu inscrições para feiras de artesanato e manualidades em todas as regiões da capital. Até dia 16 de fevereiro, empreendedores manuais credenciados no programa Mãos e Mentes Paulistanas poderão se inscrever para o sorteio de vagas em 16 localidades pelo link.

Idealizado para apoiar artesãos e manualistas da capital, o programa oferece gratuitamente oportunidades de comercialização em diversos pontos estratégicos da cidade. Para se inscrever, é preciso, além de ser credenciado no programa, vender apenas peças artesanais e de autoria própria, possuir certificado de uma das turmas de 01 a 15 ou ter concluído os cursos de “Modelagem de Negócios” e “Planejamento de Coleção” da qualificação empreendedora do Mãos e Mentes e, por fim, ter disponibilidade de estar presente no evento durante todo o período de sua realização.

No mês da celebração do Dia Internacional das Mulheres, 08 de março, também serão realizadas feiras especiais com vagas destinadas apenas para artesãs do gênero feminino.

A participação nas feiras do Mãos e Mentes Paulistanas é uma oportunidade única de promover o talento e a criatividade local, oferecendo a chance aos empreendedores manuais de expor seu trabalho em eventos gratuitos na cidade de São Paulo, conectando-se diretamente com o público e ampliando suas redes de contato e venda.

Em março, os eventos ocorrem no Centro na Praça da Sé, Praça do Patriarca, Praça Antônio Prado, Praça Ramos de Azevedo e Parque Buenos Aires.

Na zona leste, os artesãos podem se inscrever para as feiras no Mercadão da Penha, no Mercadão de São Miguel Paulista e no Parque do Carmo. Já na zona norte, as inscrições são para o Sacolão da Freguesia do Ó, Largo do Clipper, Parque Anhanguera e bairro de Santana.

A zona oeste oferece vagas para feiras no Parque Jardim das Perdizes e Mercadão das Flores e, por fim, a zona sul tem feiras no parque Severo Gomes e Parque Cordeiro – Martin Luther King.

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conta com um programa de apoio ao setor de artesanato e manualidades da Capital, o Mãos e Mentes Paulistanas.

Lançada em 2019, a iniciativa tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade. O programa promove diversas atividades que buscam desenvolver o setor de artesanato e manualidades, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a geração de renda dos trabalhadores manuais.

O Mãos e Mentes atua por três eixos principais, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor; a promoção de cursos de capacitação empreendedora; e o acesso ao mercado e participação em eventos. Para utilizar os serviços e recursos oferecidos, é necessário estar credenciado no programa.

Serviço

Especial Dia Internacional da Mulher (Inscrição exclusiva aos artesãos do gênero feminino)

Feira de Artesanato Largo do Clipper

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 07 (Dia Internacional da Mulher), de março de 2025

Horário: 11h às 18h

Vagas: 10 vagas

Local: Largo do Clipper

Endereço: Largo do Clipper – Vila Albertina

Feira de Artesanato Mercadão das Flores

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 08 (Dia Internacional da Mulher) de março de 2025

Horário: 09h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Mercadão das Flores

Endereço: Rua Hayden, 105 – Vila Leopoldina

Feira de Artesanato Sacolão Freguesia do Ó

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 08 (Dia Internacional da Mulher) de março de 2025

Horário: 10h às 16h

Vagas: 10 vagas

Local: Sacolão Freguesia do Ó

Endereço: Avenida João Paulo I, 2107 – Jardim Maracanã

Feira de Artesanato Mercado Municipal da Penha

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 08 e 09 (Dia Internacional da Mulher) de março de 2025

Horário: 10h às 19h aos sábados e das 09h às 13h aos domingos

Vagas: 10 vagas

Local: Mercado Municipal da Penha

Endereço: Av. Gabriela Mistral, 160 – Penha de França

Feira de Artesanato Parque Anhanguera

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 09 (Dia Internacional da Mulher) e 23 de março de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Parque Anhanguera

Endereço: Avenida Fortunata Tadiello Natucci, 1000 – Antiga, Estr. de Perus

Feira Parque Buenos Aires

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 09 (Dia Internacional da Mulher) de março de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Parque Buenos Aires

Endereço: Av. Angélica, 1500 – Higienópolis

Feira de Artesanato Parque do Carmo

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 09 (Dia Internacional da Mulher) de março de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Parque do Carmo

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951 – Itaquera

Feira de Artesanato Parque Cordeiro – Martin Luther King

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 09 (Dia Internacional da Mulher) de março de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Parque Cordeiro – Martin Luther King

Endereço: Rua Breves, 968 – Chácara Monte Alegre

Feira de Artesanato Parque Jardim das Perdizes

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 09 (Dia Internacional da Mulher) de março de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Parque Jardim das Perdizes

Endereço: Passagem Quatro, s/n – Água Branca

Feiras de artesanato de março de 2025

Feira Parque Buenos Aires

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 16 e 23 de março de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Parque Buenos Aires

Endereço: Av. Angélica, 1500 – Higienópolis

Feira de Artesanato Praça Antônio Prado

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: de 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de março de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Praça Antônio Prado

Endereço: Praça Antônio Prado – Sé

Feira de Artesanato Praça do Patriarca

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: de 10 a 14, 24 a 28 de março de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Praça do Patriarca

Endereço: Praça do Patriarca – Sé

Feira de Artesanato Praça Ramos de Azevedo

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: de 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de março de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Praça Ramos de Azevedo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo – Sé

Feira de Artesanato Praça da Sé

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: de 10 a 14 e 24 a 28 de março de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Praça Ramos de Azevedo

Endereço: Praça da Sé – Sé

Feira de Artesanato Mercado Municipal da Penha

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30 de março de 2025

Horário: 10h às 19h aos sábados e das 09h às 13h aos domingos

Vagas: 10 vagas

Local: Mercado Municipal da Penha

Endereço: Av. Gabriela Mistral, 160 – Penha de França

Feira de Artesanato Parque do Carmo

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 23 de março de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Parque do Carmo

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951 – Itaquera

Feira de Artesanato Mercado Municipal de São Miguel Paulista

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de março de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Mercado Municipal de São Miguel Paulista

Endereço: Avenida Marechal Tito, 567 – Cidade Nitro Operária

Feira de Artesanato Sacolão Freguesia do Ó

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 15, 22 e 29 de março de 2025

Horário: 10h às 16h

Vagas: 10 vagas

Local: Sacolão Freguesia do Ó

Endereço: Avenida João Paulo I, 2107 – Jardim Maracanã

Feira de Artesanato Largo do Clipper

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 21 de março de 2025

Horário: 11h às 18h

Vagas: 10 vagas

Local: Largo do Clipper

Endereço: Largo do Clipper – Vila Albertina

Feira de Artesanato Parque Anhanguera

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 23 de março de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Parque Anhanguera

Endereço: Avenida Fortunata Tadiello Natucci, 1000 – Antiga, Estr. de Perus

Feira de Artesanato Bairro de Santana

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de março de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 5 vagas

Local: Bairro de Santana

Endereço: Cruzamento da Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Leite de Morais (ao lado da estação Santana do metrô)

Feira de Artesanato Parque Jardim das Perdizes

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 16 e 23 de março de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Parque Jardim das Perdizes

Endereço: Passagem Quatro, s/n – Água Branca

Feira de Artesanato Mercadão das Flores

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 22 de março de 2025

Horário: 09h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Mercadão das Flores

Endereço: Rua Hayden, 105 – Vila Leopoldina

Feira de Artesanato Parque Severo Gomes

Inscrições até 16/02 pelo link

Data do evento: 02 de março de 2025

Horário: 10h às 16h

Vagas: 08 vagas

Local: Parque Severo Gomes

Endereço: Rua Pires de Oliveira, 356 – Granja Julieta

Feira de Artesanato Parque Cordeiro – Martin Luther King

Inscrições até 16/02 pelo link

Datas do evento: 16 e 23 de março de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Parque Cordeiro – Martin Luther King

Endereço: Rua Breves, 968 – Chácara Monte Alegre