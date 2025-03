Artesã faz cápsulas de café virarem anéis, brincos e colares

De uma viagem a Ouro Preto cinco anos atrás, a paulistana Liliane Egea trouxe um item extra para casa: a inspiração para produzir acessórios femininos usando cápsulas de café recicladas, como havia visto em uma feira de artesanato na cidade mineira. “Um dia vou fazer isso”, pensou na ocasião. Era a semente do que viria a ser sua futura atividade profissional.

O início de tudo

Em meados de 2023, Liliane deixou de trabalhar no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e o empreendedorismo com a proposta da sustentabilidade entrou em cena de vez. Surgia a marca HabiliArte, especializada em peças como brincos, anéis e colares confeccionados com o material reaproveitado.

Entretanto, no início, a artesã se viu cercada de interrogações. “A cápsula de café é uma peça reciclada e não é todo mundo que compra uma peça dessa. Tive dificuldade de entender quem era o meu público”, diz.

Empreendedorismo

Em 2024, Liliane procurou o Sebrae-SP para sanar a dúvida. Fez cursos e passou a compreender qual era o perfil dos clientes e onde estariam. “Comecei a direcionar minha marca para eventos onde eu encontrasse meu público.”

Além disso, ela conta que com as capacitações aprendeu a precificar seu produto e a usar as mídias sociais para divulgá-lo, outros pontos que precisava dominar para colocar o negócio no caminho certo.

Ela afirma que o Sebrae-SP lhe deu a oportunidade de participar de uma loja colaborativa em que aprendeu muito; hoje ela coordena uma feira de artesanato dentro de um pequeno shopping na Vila Mariana, na capital paulista. “Meu leque de empreendedorismo cresceu.”

Liliane ressalta a importância do conhecimento adquirido. “O Sebrae-SP tem sido meu braço direito para fazer a HabiliArte crescer”, finaliza.