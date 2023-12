Arte1 estreia em 8/12 o documentário Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você

Depois de cumprir uma bem-sucedida carreira nas salas de cinema, Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você estreia no canal Arte1 em 8 de dezembro, às 21h30. O documentário, dirigido por Roberto de Oliveira, traz imagens inéditas dos bastidores das gravações de álbum histórico para a música popular brasileira. As cenas tiveram cores e definição restauradas em alta definição, e o som foi remasterizado com a ajuda de inteligência artificial.

Os 18 dias que os músicos dividiram no prestigioso estúdio em Los Angeles, entre fevereiro e março de 1974, foram marcados por momentos emocionantes mas também por tensões. Até que Tom Jobim aceitasse César Camargo Mariano como arranjador do disco e que seu talento, de levada mais minimalista, se encontrasse de fato com a voz exuberante de Elis Regina, eles trocaram ironias a ponto de Elis cogitar desistir do projeto.

O documentário sai próximo ao aniversário de 50 anos do álbum, que tem obras-primas em seu repertório como “Chovendo na Roseira”, “Por Toda a Minha Vida” e “Águas de Março”, em sua versão considerada definitiva pela crítica. Além das cenas inéditas dos bastidores com Elis Regina e Tom Jobim, o filme também traz entrevistas que contextualizam a dimensão dos dois artistas, com nomes como os dos produtores musicais André Midani e João Marcello Bôscoli, e o músico Roberto Menescal.

Lançado primeiro nos Estados Unidos, Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você busca uma vaga na categoria Melhor Documentário no Oscar 2024. Produzido pela Rinoceronte Entretenimento, com o apoio do canal Arte1, o filme é distribuído pela O2 Play, da O2 Filmes.

ELIS & TOM – SÓ TINHA DE SER COM VOCÊ

Estreia: 8 de dezembro, às 21h30

Sessões Extras: Sábados, 22h; terças, 18h; quartas, 10h15, sextas,13h.