Arte Subdesenvolvida chega ao CCBB RJ com mais de 130 obras impactantes

A exposição Arte Subdesenvolvida estreia no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do Rio de Janeiro, após temporadas de sucesso em São Paulo e Belo Horizonte. De 19 de fevereiro a 5 de maio de 2025, o público poderá conferir mais de 130 obras de grandes nomes da arte brasileira, criadas entre as décadas de 1930 e 1980.

A mostra, curada por Moacir dos Anjos, traz uma rica seleção de pinturas, livros, discos, esculturas, cartazes de cinema, áudios, vídeos e documentos, com destaque para obras de Cândido Portinari, Anna Bella Geiger, Anna Maria Maiolino, Cildo Meireles, Glauber Rocha, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Randolpho Lamonier, entre outros. A exposição terá entrada gratuita, mediante retirada de ingresso na bilheteria ou pelo site do CCBB.

Reflexão sobre o Subdesenvolvimento

A exposição explora o conceito de subdesenvolvimento, termo popularizado após a Segunda Guerra Mundial, e a forma como artistas brasileiros reagiram a ele, refletindo e contestando essa ideia. A curadoria faz um recorte do período entre 1930 e o início dos anos 1980, época em que o termo foi sendo substituído por expressões como “países emergentes”. Moacir dos Anjos explica: “Perdeu-se a consciência de que ainda vivemos numa condição subdesenvolvida”.

Principais Destaques da Exposição

Entre as obras de destaque, estão as pinturas de Portinari, como “Enterro” (1940) e “Menina Ajoelhada” (1945), que retratam a realidade de um Brasil marcado pela escassez. Anna Maria Maiolino apresenta “Monumento à Fome”, composta por sacos de arroz e feijão, com um laço preto, simbolizando o luto. Já Randolpho Lamonier traz sua instalação “Sonhos de Refrigerador – Aleluia Século 2000”, que mistura elementos da cultura popular, têxteis, letreiros e sons, criando um inventário de sonhos de consumo.

Exposição Multimídia e Atividades Educativas

A instalação multimídia de Lamonier ocupa a Rotunda do CCBB, realizando um inventário dos sonhos de consumo dos cariocas, com áudios e objetos coletados de entrevistas. Além da exposição, o CCBB RJ oferecerá atividades educativas, como a palestra “Arte e subdesenvolvimento no Brasil”, com o curador Moacir dos Anjos, discutindo a reação da arte brasileira à condição de subdesenvolvimento e como essa temática se reflete na arte contemporânea.