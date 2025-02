“Família no Museu”: painel interativo e atividade virtual conectam gerações na Casa de Portinari

O Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Brodowski (SP), preparou uma programação especial para toda a família nos próximos dias, com muita arte e interatividade.

Nos dias 15 e 16, a iniciativa “Família no Museu” convida crianças e adultos a participarem de atividades lúdicas, como jogos, brincadeiras e leituras mediadas, reforçando a importância da vivência cultural em família. No dia 16, o projeto “Clique no Museu” incentiva os visitantes a registrarem momentos especiais e compartilhá-los nas redes sociais.

Para celebrar o Dia do Imigrante Italiano, o painel interativo “Inventores e Invenções” destaca o legado da imigração italiana por meio de uma experiência educativa e dinâmica. Confira os detalhes abaixo.

Família no Museu: Atividades Intergeracionais

O Museu Casa de Portinari convida famílias a explorarem a instituição de maneira lúdica e interativa nos dias 15 e 16 de fevereiro. Durante a visita, crianças e adultos poderão participar de brincadeiras, jogos e leituras mediadas, tornando a experiência cultural ainda mais envolvente. Além da visita mediada, os jardins e a área verde ao fundo estão disponíveis para momentos de descanso e até piqueniques.

A iniciativa “Família no Museu”, realizada no terceiro fim de semana do mês, reforça a importância da vivência cultural em família e incentiva a visitação a museus. Ao final da programação, os participantes recebem o certificado de “Família Legal” como reconhecimento pelo envolvimento com a arte e a cultura.

Data: 15 e 16 de fevereiro

Feira de Artesanato

O Museu Casa de Portinari apoia a economia criativa em Brodowski (SP), valorizando o trabalho dos artesãos locais e regionais. Para fortalecer essa iniciativa, aos finais de semana de fevereiro, grupos de artesãos exibem suas produções e compartilham suas técnicas na esplanada do Museu. A ação fomenta a geração de renda, incentiva o empreendedorismo e promove inclusão social e cidadania.

Datas: 15, 16, 22 e 23 de fevereiro

Painel Interativo “Inventores e Invenções”

Em celebração ao Dia do Imigrante Italiano, comemorado em 21 de fevereiro, um painel interativo convida o público a explorar invenções de origem italiana. A atividade destaca a importância das contribuições desse fluxo migratório, evidenciando seu impacto no passado, presente e futuro da nossa sociedade.

Data: 19 a 23 de fevereiro

Atividade virtual: “Clique no Museu”

“Clique no Museu” é um espaço aberto para o público apreciador da fotografia compartilhar registros de momentos especiais captados durante a visita ao Museu Casa de Portinari. As imagens podem retratar desde detalhes até momentos de interação nos espaços internos e externos da instituição.

Para participar, basta publicar a foto nas redes sociais e marcar o Museu. As melhores imagens poderão ser compartilhadas nos canais oficiais, ampliando a conexão entre o público e o patrimônio cultural.

Além de incentivar a criatividade e o olhar fotográfico dos visitantes, a ação valoriza o museu como um espaço vivo de memória e inspiração, onde cada registro se torna parte da história da instituição.

Data: 16 de fevereiro

redes sociais do Museu Casa de Portinari Instagram: @museucasadeportinari

@museucasadeportinari Facebook: /museucasadeportinari

Confira todas as informações no site da instituição.