Arte, memória e emoção nas noites de sexta do Sesc São Caetano 

O Sesc São Caetano convida à imersão em expressões artísticas diversas e emocionantes. Realizado às sextas-feiras, sempre às 20h, os espetáculos celebram a riqueza cultural e artística em suas mais variadas formas, conectando o público com música, poesia e teatro em apresentações surpreendentes.

Música que toca o coração e resgata tradições

No dia 17 de janeiro, a Cia. Cabelo de Maria apresenta o espetáculo “Cantos de Trabalho”, dirigido por Renata Mattar. Fruto de mais de uma década de pesquisa, a apresentação traz à cena canções coletadas em comunidades brasileiras onde a música faz parte da rotina de trabalho. Uma experiência que une história, cultura e musicalidade.

24 de janeiro, é a vez de Obi Orin apresentar “Águas”, um show AfroJazz, com poesias, inspirado pelas montanhas e terreiros de Minas Gerais. A performance, que combina música e improvisação, também dialoga com a literatura, trazendo a influência da poetisa Esmeralda Ribeiro para enriquecer a experiência sensorial e artística.

Teatro que emociona e conecta

Encerrando o mês, no dia 31 de janeiro, o palco recebe o solo musical “Donatello”, com Vitor Rocha. A peça conta a delicada e tocante história de Amendoim, um menino que transforma as memórias do avô, que sofre de Alzheimer, em sabores de sorvete. Um espetáculo repleto de sensibilidade que explora a relação entre afeto, lembrança e criatividade.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Dias 17,24 e 31 de janeiro às 20h

Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano do Sul

Duração: 60 minutos (Donatello, dia 31/1: 90 minutos)

Recomendação etária: Consulte a classificação etária de cada espetáculo.

Ingressos: R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br