Arte Embaixo D’Água é a atração de férias do Shopping Vila Olímpia

A criançada, de 3 a 10 anos, vai soltar a imaginação e se divertir em uma atração em que os desenhos e cores ganham vida em um oceano digital interativo. O Shopping Vila Olímpia recebe a atração “Arte Embaixo D’Água”, na Praça de Eventos do Piso Térreo, entre os dias 15 de janeiro e 02 de fevereiro, com horário de funcionamento de quarta a domingo, das 12h às 20h (última sessão às 19h30).

No espaço temático, os pequenos participantes recebem um desenho de um animal marinho que, após sua coloração com giz de cera e lápis de cor, é digitalizado e transmitido no painel de Led de alta resolução com imagens do fundo do oceano.

As crianças podem ainda, se divertir em uma piscina de bolinhas e cama de gato.

A oficina é realizada com turmas de até 16 crianças e para participar os papais devem acessar o app MULTI e agendar sua sessão.

Serviço – Arte Embaixo D’Água no Shopping Vila Olímpia

Período: 15 de janeiro a 02 de fevereiro

Horário: de quarta a domingo, das 12h às 20h (última sessão às 19h30)

Local: Rua Olimpíadas, 360, São Paulo – SP – Praça de Evento no Piso Térreo

Público: crianças de 3 a 10 anos

Entrada gratuita. Agendamento pelo app Multi