Arte e sustentabilidade marcam a programação de março no Museu Felícia Leirner

O Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Campos do Jordão (SP), apresentam uma programação que une arte, tradição e consciência ambiental no mês de março.

A folia continua com oficinas criativas, como a produção de confete ecológico e a confecção de estandartes carnavalescos, proporcionando momentos de aprendizado e diversão para toda a família. Além disso, os ensaios abertos do grupo de dança Olharte Cultura seguem encantando os visitantes, oferecendo um olhar exclusivo sobre os bastidores de um espetáculo.

Com atividades interativas e experiências culturais enriquecedoras, o Museu e Auditório reafirmam seu compromisso em promover arte, educação e sustentabilidade. Confira, abaixo, a programação completa.

Família no Museu: “Confete ecológico”

Neste Carnaval, o Núcleo Educativo do Museu e Auditório convida os visitantes a aprenderem e colocarem em prática uma alternativa sustentável para a folia: a produção de confete ecológico. Utilizando folhas secas caídas pelas alamedas do espaço, a atividade mostra, de forma lúdica e interativa, como é possível celebrar a festa com consciência ambiental.

Ao transformar elementos naturais em adereços carnavalescos, os participantes refletem sobre a importância da sustentabilidade e do reaproveitamento de recursos, reduzindo o impacto ambiental dos festejos. A proposta incentiva uma conexão mais profunda com a natureza e com a preservação dos biomas, mostrando que pequenas atitudes podem fazer grande diferença na construção de um futuro mais sustentável.

Data: 1º de março (sábado)

Horário: às 11h e às 15h

Entrada: Inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50

Família no Museu: “Oficina de Estandartes”

Ao som das tradicionais marchinhas, o Núcleo Educativo convida os visitantes a soltarem a criatividade na produção de estandartes carnavalescos. Utilizando tecidos, fitas, lantejoulas coloridas e outros materiais, os participantes poderão criar peças únicas para celebrar a alegria do Carnaval no Museu.

Além de reviver a tradição dos estandartes, a atividade estimula a expressão artística e a interação entre os visitantes, que poderão personalizar suas criações com símbolos e cores vibrantes, tornando cada estandarte uma manifestação autêntica do espírito festivo.

Data: 3 de março

Horário: às 10h30 e às 14h30

Entrada: Inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50

Ensaios abertos de dança

Em março, os ensaios abertos do grupo de dança Olharte Cultura continuam a acontecer no Auditório Claudio Santoro. O grupo foi criado pelo projeto social Eliane Humberg, que oferece aulas de dança para pessoas de diferentes idades e gêneros. Os visitantes terão oportunidade de vivenciar um pouco dos bastidores do espetáculo oferecido pelas dançarinas e dançarinos do grupo.

Data: 6 de março

Horário: das 11h às 14h

Entrada: Inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50

Outras atividades no mês de março

Escola Vem ao Museu

Data: de terça à sexta-feira, às 9h30 e às 14h30 (com agendamento)

Curiosidades do Museu e Auditório (atividade virtual)

Data: às quartas-feiras, às 18h

Família no Museu: “Mulheres Que nos Inspiram”

Data: 8 de março, às 11h e às 15h

Domingo Musical: “Toda Forma de Amor”, Os JonJos

Data: 9 de março, às 11h

Ensaio Aberto no Auditório: “Ensaio de Dança com Grupo Olharte Cultura”

Datas: 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de março, das 11h às 14h

Minicurso: “Animais Venenosos e Peçonhentos”

Data: 13 de março, das 19h às 21h30

Domingo Musical: “Um Canto na Serra”, com Fabrício dos Santos

Data: 16 de março, às 11h

Curso para Guias de Turismo: “Felícia Leirner: Trajetória, Vida e Obra”

Data: 20 de março, às 19h

Encontros com Arte: “Oficina Infinitudes de um Graveto”

Data: 22 de março, das 11h às 13h

Família no Museu: “Homenagem a Claudio Santoro” (atividade virtual)

Data: 27 de março, às 18h

Confira a programação completa no site das instituições.

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

O Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, são instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, administradas pela ACAM Portinari – Organização Social de Cultura. Foram inauguradas em 1979 e ocupam aproximadamente 35 mil metros quadrados dentro de um fragmento de Mata Atlântica.

A atuação das instituições se dá em três eixos: nas artes visuais, com as 88 esculturas de Felícia Leirner, considerado um dos acervos do gênero mais importantes do Brasil; na música, por meio do Auditório, palco do mais importante festival de música clássica da América Latina; e no patrimônio ambiental, representado pela reserva no entorno dos equipamentos.

Endereço: Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 18h (segunda, fechado à visitação)

Informações: (12) 3512-2508 ou [email protected]

Entrada: Inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50 (estudante e idoso) – gratuita aos domingos (clique aqui e conheça a política de gratuidade)