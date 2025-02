Arsenal perde do West Ham e pode ver o Liverpool disparar ainda mais na PL

Neste sábado (22), o Arsenal enfrentou o West Ham no Emirates Stadium, buscando se aproximar da liderança do Campeonato Inglês. No entanto, a equipe londrina foi surpreendida e sofreu uma derrota por 1 a 0, com o gol sendo marcado por Jarrod Bowen. Este resultado pôs fim a uma impressionante sequência de 15 jogos sem perder na competição, mantendo o Arsenal a oito pontos do líder Liverpool, que tem um confronto marcado contra o Manchester City neste domingo às 13h30 (horário de Brasília).

Com um elenco desfalcado, sem os atacantes Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Havertz devido a lesões, o técnico Mikel Arteta optou por improvisar e escalou o meia Merino como centroavante. Contudo, a performance do jogador não correspondeu às expectativas. Durante o primeiro tempo, o Arsenal enfrentou sérias dificuldades para quebrar a defesa compacta do West Ham, criando sua primeira oportunidade significativa apenas aos 21 minutos, quando Calafiore finalizou com força, mas viu seu chute ser defendido pelo goleiro Areola.

Por outro lado, o West Ham buscou explorar os contra-ataques e confiar na habilidade de Bowen em momentos decisivos. Aos 44 minutos, essa estratégia se concretizou: Wan-Bissaka fez uma bela jogada pela direita e cruzou para Bowen, que cabeceou e abriu o placar.

Com a vantagem no marcador, a equipe comandada por Graham Potter voltou para o segundo tempo adotando uma postura defensiva mais conservadora, com o intuito de controlar o jogo e neutralizar as investidas do Arsenal. Apesar de dominar a posse de bola e tentar pressionar os visitantes, a equipe anfitriã só voltou a ameaçar aos 18 minutos, quando Trossard teve sua finalização novamente defendida por Areola.

Mesmo com a posse de bola, o Arsenal mostrava-se desorganizado em campo e sem criatividade nas jogadas ofensivas. A situação se agravou aos 28 minutos do segundo tempo quando Lewis-Skelly, que havia sido substituído 17 minutos antes, recebeu cartão vermelho após impedir Kudus de avançar em um contra-ataque.

Ainda assim, o Arsenal não se entregou e continuou buscando o empate. Aos 39 minutos, Gabriel Magalhães teve uma chance clara ao pegar um rebote após cobrança de falta de Sterling na barreira; porém, ele errou a finalização diante do gol vazio. Nos acréscimos da partida, Ben White também desperdiçou uma oportunidade crucial. Com isso, o West Ham conseguiu segurar a pressão até o apito final e complicou ainda mais a situação do Arsenal na luta pelo título.