Arraiá do MIS Experience: Museu realiza festa junina gratuita em dois dias seguidos

O mês de junho é marcado pelas tradicionais festas juninas e, para quem está procurando uma boa opção gratuita, o MIS Experience traz em dose dupla! Nos dias 15 e 16, o Museu realiza, em seu jardim interno, uma festa junina gratuita repleta de comidas típicas, boa música e atividades recreativas, como concurso de fantasias e quiz temático da mostra em cartaz “Chaves: A Exposição”.

Confira, abaixo, todas as informações sobre o Arraiá do MIS Experience e os detalhes do evento e programe-se!

Quando será realizado o Arraiá do MIS Experience?

O Arraiá do MIS Experience acontece nos dias 15 e 16 de junho, das 11h às 19h.

Onde fica o MIS Experience?

O MIS Experience fica localizado na Rua Cenno Sbrighi, 250, no bairro da Água Branca, em São Paulo.

Quanto custa para entrar?

A entrada para a festa junina é totalmente gratuita! No entanto, a participação no evento não dá direito a entrada para a mostra “Chaves: A Exposição”. Esses ingressos devem ser adquiridos à parte.

Quais atividades serão realizadas?

O Arraiá do MIS Experience contará com muitas comidas típicas e músicas temáticas. Estarão à venda para o público tradicionais guloseimas das quermesses, como canjica, maçã do amor, paçoca, vinho quente, quentão, cachorro-quente, pamonha, curau e mais.

Além disso, ao longo do dia, serão realizadas atividades recreativas, como concurso de fantasia e quiz temático da exposição em cartaz. Prepare seus conhecimentos e sua melhor fantasia do personagem preferido de Chaves e não perca!

Sobre “Chaves: A Exposição”

Além de transportar os visitantes para dentro das séries “Chaves” e do herói “Chapolin Colorado”, a exposição – inédita no mundo – reúne um acervo exclusivo de figurinos, itens e roteiros originais trazidos do México exclusivamente para a mostra em São Paulo. A vida e obra de seu criador, o escritor Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito, também está presente. Já os cenários foram detalhadamente recriados para oferecer uma experiência única. O público poderá “entrar em cena” na tradicional Vila do Chaves, na casa do Seu Madruga, no segundo pátio da Vila e conhecer, até mesmo, alguns locais do seriado que estavam somente no imaginário do próprio personagem, como a sala da Bruxa do 71, entre outros cenários famosos da série.