Arena B3 celebra o mês da mulher com shows exclusivos de artistas mulheres

O festival Arena B3, iniciativa da bolsa de valores do Brasil, preparou uma programação especial para o mês das mulheres. Todos os espetáculos de março terão mulheres como artistas principais. Os valores dos ingressos variam de R$ 5 a R$ 40.

“A representatividade contribui para ambientes mais construtivos, com potencial de gerar melhores resultados. Ter uma programação formada por mulheres no mês das mulheres reforça a promoção da igualdade e inclusão feita pela bolsa de valores do Brasil. A B3 atua como indutora de boas práticas no mercado financeiro e convida todas as pessoas para vir ao Centro Histórico de São Paulo aproveitar esta experiência cultural”, diz Bruna De Caro, superintendente de Marca e Marketing na B3.

As apresentações ocorrem no prédio Antônio Prado, localizado na praça Antônio Prado, 48, Centro Histórico de São Paulo. O primeiro evento será o talk show “Me Conte Uma História”, no dia 8 de março, às 17h. Natália Boere receberá a cantora Xenia França que pela primeira vez vai detalhar em um palco as histórias de suas composições.

Serviço:

Arena B3 – Especial Mês das Mulheres

Ingressos: de R$ 5 a R$ 40

Local: Arena B3, praça Antônio Prado, 48, Centro Histórico de São Paulo

Programação completa: Link