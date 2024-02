Área de eventos abre 700 vagas de emprego na capital paulista

O Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo realiza dois processos seletivos nos próximos dias para 700 vagas de trabalho temporário que vão suprir as necessidades do setor de eventos da capital. São 400 postos no festival de música Lollapalooza e 300 oportunidades na corrida de Fórmula E, ambos programados para ocorrerem em março deste ano.

“São Paulo tem atraído cada vez mais eventos de grande porte e se notabilizou como a “Melhor Cidade Global da Música” pela Music Cities Events, uma premiação que apoia ativamente o meio musical, além de estar atrelada a movimentação econômica da cidade. Contar também com a modalidade de corrida Fórmula E, com carros elétricos, demonstra a força do município para recepcionar não só os eventos, mas também o público, que conta com vasta rede de hotéis, estrutura de lazer e de refeições. Todo esse conjunto de ações reflete diretamente na geração de emprego e renda para a população em diversos segmentos”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em exercício, Armando Junior.

Para o Lollapalooza são 400 vagas de vigilante, que irão atuar no evento nos dias 22, 23 e 24 de março. Não é necessário experiência, mas será exigido o ensino fundamental completo, curso de extensão em grandes eventos, além de atualização dos cursos e documentação da área. Os selecionados irão receber R$ 155 por dia, além de vale transporte e refeição. O evento ocorre no Autódromo de Interlagos, sendo preferencial candidatos da região sul. O processo seletivo será realizado nos dias 29 de fevereiro e 1º de março, às 9h, no Cate Interlagos.

Já os interessados em trabalhar na Fórmula E, podem participar do processo seletivo no Cate Central no dia 29 de fevereiro, em dois horários: às 9h ou às 13h. São 300 vagas temporárias para auxiliar de limpeza. Não será exigida experiência na atividade, mas é necessário ter o ensino fundamental. Haverá preferência por candidatos da região norte da cidade e que tenham disponibilidade para trabalhar entre os dias 4 e 16 de março, na região do Sambódromo do Anhembi. Os selecionados irão receber diária no valor de R$ 100, vale transporte e refeição no local.

Serviço

Processo seletivo para o Lollapalooza (vigilante)

Dias: 29 de fevereiro e 1º de março

Horário: 9h

Local: Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122

Levar: RG, CPF e carteira de trabalho (pode ser modelo digital)

Processo seletivo para a Fórmula E (auxiliar de limpeza)

Dia: 29 de fevereiro

Horários: 9h e às 13h

Local: Cate Central – Avenida Rio Branco, 252

Levar: RG, CPF e carteira de trabalho (pode ser modelo digital)