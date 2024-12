Arame na produção de uva: um segredo por trás da fruta mais tradicional do fim de ano

Amada por uns e por outros nem tanto, a uva passa é um dos itens mais tradicionais das receitas de fim de ano em diversas regiões brasileiras. Muito além dos panetones, bolos e strudel – e até do arroz e das saladas –, esta fruta também está presente, nas festas, in natura e processada e em bebidas, como vinho e espumantes. Mas você sabia que para que tudo isso chegue à sua casa os arames têm importância fundamental no cultivo da uva?

“Os arames são utilizados principalmente para criar uma estrutura de sustentação para as uvas e ramos, ajudando a conduzir e suportar o peso dos cachos, mantendo-os elevados e organizados. Sem os arames, a planta não teria a estabilidade e a condução adequadas, dificultando tanto o manejo quanto a colheita das frutas”, afirma Amanda Dione, analista de mercado agro da Belgo Arames – empresa líder em transformação de arames de aço.

Além disso, uma estrutura resistente ajuda a maximizar a produtividade das parreiras, permitindo que elas produzam mais frutos de qualidade, com acesso controlado e adequado à luz do sol e maior aeração. Os arames podem ser usados nos sistemas de condução de videiras em espaldeiras, latadas ou em Y.

“Para contribuir para a produção de uva, garantindo que ela seja farta na mesa dos brasileiros durantes as festas de fim de ano, é fundamental que o arame utilizado seja de qualidade. No nosso portfólio, temos Belgo Frutifio e o Belgo ZZ-700 bezinal, ambos com alta resistência e maior durabilidade contra o desgaste causado por agentes corrosivos. Estes arames são ideais para sistemas de cultivo em espaldeiras, latada e Y, permitindo maior vida útil da estrutura e menores gastos com mão de obra e manutenções”, comenta Amanda.

Para além das tradições, as uvas também desempenham papel importante na geração de empregos e renda no país. A produção movimenta mais de R$ 5,3 bilhões por ano, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2023, foram produzidas mais 1,7 milhão de toneladas da fruta, sendo o Rio Grande do Sul o maior estado produtor, com cerca de 904 mil toneladas, seguido de Pernambuco (496 mil t) e São Paulo (152 mil t).