Aramaçan realiza Noite do Carnaval com presença da Bateria da Mocidade Alegre

O Clube Atlético Aramaçan vai promover uma noite inesquecível no dia 3 de março de 2025, com a melhor Noite de Carnaval no Salão Social. A partir das 21h, o local será transformado em um verdadeiro bloco de Carnaval, com muita música, dança e animação para garantir uma festa cheia de energia positiva.

Entre as atrações confirmadas, destaca-se a Bateria da Mocidade Alegre, que promete agitar os foliões com seu espetáculo contagiante. E para deixar a festa ainda mais animada, o Pagode do Testa vai colocar todo mundo para dançar.

O evento é aberto para associados e não associados, sendo exclusivo para maiores de 18 anos. Os ingressos estarão à venda na entrada do evento, com valores de R$ 20 para associados e R$ 40 para não associados.

O Departamento Social do CAA está disponível para mais informações através do WhatsApp (11) 97616-4065, onde é possível obter mais detalhes sobre a programação, valores, esclarecer dúvidas e registrar sugestões.