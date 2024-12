Aprovação de Marcelo Oliveira em Mauá cai para 55,7% no fim de seu primeiro mandato

O atual prefeito reeleito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), encerra seu primeiro mandato com uma diminuição na aprovação popular, conforme aponta o último levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas. A pesquisa revela que a aprovação de sua administração caiu para 55,7%, uma queda de 4,2 pontos percentuais em relação ao mês de setembro, quando a aprovação era de 59,9%.

Apesar da queda, os números ainda permitem ao prefeito comemorar. Ao longo deste ano, Marcelo manteve sua taxa de aprovação acima dos 50%, superando a rejeição popular. Em julho de 2024, ele obteve 50,1% de aceitação. Para comparação, no ano anterior, os índices de aprovação foram significativamente mais baixos: 34,7% em março e 42,2% em outubro.

A ascensão na reprovação acompanha a queda na aprovação. O percentual de cidadãos que consideram a gestão negativa subiu para 39,5%, representando um aumento de 3,4 pontos percentuais desde setembro (36,1%), embora tenha apresentado uma queda em relação aos 45,6% registrados em julho.

Os dados históricos indicam um desempenho pior no ano passado, quando a desaprovação alcançou 57,5% em março e 54,1% em outubro.

Atualmente, o percentual de entrevistados que não souberam ou não opinaram sobre a administração se encontra em 4,8%.

No que diz respeito à avaliação do trabalho do prefeito, a pesquisa revela que 40,2% dos participantes consideram sua administração ótima (9%) ou boa (31,2%), uma leve diminuição em relação aos 41,8% verificados em setembro. Outros 28,4% avaliam como regular (29,1% anteriormente), enquanto 29,8% classificam como ruim (12,9%) ou péssima (16,9%), um aumento em comparação aos 27,3% observados em outubro.

Contexto Eleitoral

A melhora nos índices de aprovação ao longo deste ano foi crucial para a reeleição de Marcelo Oliveira. Ele enfrentou uma disputa acirrada contra o deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil), vencendo tanto no primeiro quanto no segundo turno com uma margem de 54% dos votos válidos contra 46% do adversário.

Com essa vitória nas eleições de outubro, Marcelo Oliveira se tornará o único prefeito petista na região metropolitana de São Paulo a partir de janeiro. Mauá é uma das quatro cidades governadas pelo PT no estado; as outras são Matão, Santa Lúcia e Lucianópolis.

Entre as principais realizações durante seu mandato estão: a entrega do complexo viário Zaíra-Santa Cecília; a construção de duas novas escolas e reforma de outras 40; melhorias nas unidades de Saúde; início da informatização na área da Saúde e revitalização de áreas de lazer, e hoje (19) a inauguração da Praça da Cidadania.

Perfil do Eleitor

A análise do perfil dos moradores que aprovam Marcelo indica que são majoritariamente mulheres (57%), pessoas com mais de 60 anos (62,1%), com ensino médio completo (56,8%) e economicamente inativas (59,6%). Em contrapartida, os grupos que mais rejeitam sua administração incluem homens (39,8%), jovens entre 25 e 34 anos (43,2%) e aqueles com ensino superior (40,3%).

Pesquisa

A pesquisa foi realizada com um total de 714 moradores da cidade acima dos 16 anos. O grau de confiança é estimado em 95%, significando que se o estudo fosse repetido cem vezes, os resultados seriam semelhantes em 95 dessas ocasiões. A margem de erro calculada é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.