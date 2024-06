‘Aprecio cada momento com ele’, diz Selena Gomez ao defender namorado das críticas

Selena Gomez está feliz com o produtor musical Benny Blanco. Juntos oficialmente desde dezembro do ano passado, os dois não ligam a mínima para os comentários negativos sobre o casal. A cantora defendeu o namorado das críticas até mesmo dos fãs.

“Sei que as pessoas podem fazer com as pessoas que amo. Meus próprios fãs, que adoro e sinto que moldaram quem eu sou, vão me dizer as coisas mais dolorosas sobre como vivo minha vida”, afirmou a cantora em entrevista à revista Time.

Ela disse também que as opiniões alheias não afetam Benny. “Ele tem a força de não se deixar perturbar com os comentários e críticas. É realmente impressionante e aprecio cada momento com ele. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que ele não irá a lugar nenhum tão cedo”, destacou Selena.

A cantora ressaltou ainda que ele não é sua “única fonte de felicidade”. “Fiquei sozinha por cinco anos e realmente me acostumei com isso. Simplesmente acontece quando você menos espera”, explicou a cantora que já namorou: Justin Bieber e The Weeknd.