APP Ribeirão abre inscrições para o FestVideo 2024

Dando início ao calendário de atividades e eventos de 2024, a APP Ribeirão (Associação dos Profissionais de Propaganda) abre as inscrições para a 34ª edição do FestVideo, um dos mais respeitados prêmios publicitários do país. No site do FestVideo estão disponíveis informações sobre o calendário, regulamento e área de inscrição, que podem ser feitas até o dia 26/02. O shortlist estará disponível a partir do dia 13 de março e a premiação acontece no dia 27 de março, em Ribeirão Preto (SP).

Com o slogan “A magia do filme não está no truque, tá no talento”, o FestVideo deste ano conta com a categoria “Filme Capital”, criada na edição de 2022, exclusiva para agências independentes sediadas nas capitais brasileiras. A categoria é voltada para campanhas de vídeos que foram exibidas em TVs abertas, uma forma de valorizar ainda mais o meio televisão, relevante para as estratégias de comunicação e alcance ao meio de massa.

Esta edição do FestVideo foi planejada pela Atua Agência, de Sorocaba (SP). Segundo o diretor de Criação da agência, Rodrigo Apu, a inspiração para a estética e mensagem da campanha está na magia. “Utilizamos recursos que mágicos e ilusionistas usam para impressionar, surpreender e encantar, como luzes, brilhos, cortinas, palcos, cartolas, etc. Tudo para mostrar que um filme de alto nível se transforma em um verdadeiro espetáculo para todos: os profissionais e o público”, afirma.

Para o diretor, a campanha visa ressaltar o papel crucial do talento no desenvolvimento de ideias, sobretudo no contexto da produção cinematográfica. “Podemos buscar recursos ou técnicas, mas não existem truques capazes de substituir a habilidade de inovar e o olhar criativo. Assim, durante a campanha vamos mostrar, de forma lúdica, que a magia dos filmes não está nos truques ou recursos de edição, mas, sim, no talento dos profissionais envolvidos”, conclui.

Serviço

Evento: FestVideo 2024

Data de Inscrição: até dia 26 de fevereiro

Regulamento e inscrição no site do FestVideo