Após temporal, chuva continua neste sábado (12) em São Paulo

Depois de um temporal que deixou bairros de São Paulo sem luz, este sábado (12) deve continuar com chuva -ao menos na madrugada e pela manhã, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura. No restante do dia, a quantidade de nuvens deve diminuir e o sol aparecer.

Ainda segundo o órgão, as temperaturas na capital devem ficar entre 27°C, à tarde, e 17°C, à noite.

No domingo (13), o tempo continuará encoberto, mas com menos chuva. A expectativa é que os termômetros fiquem entre 16°C e 23°C.

Praticamente todo o estado tem alerta laranja, de perigo para tempestade, emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para este sábado, inclusive válido para a capital paulista.

Conforme o órgão federal, a previsão é que nas regiões com alerta de perigo pode haver um acumulado de até 100 mm de chuva por dia, com queda de granizo. Há risco de novas ocorrências de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantação.

A Marinha, também por meio de alerta, afirmou que a passagem de frente fria poderá ventos de até 60 km/h neste sábado na faixa litorânea que vai de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, a Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

Previsão no país

Também deve chover neste sábado, feriado nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida, em Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e no norte do Mato Grosso.

Há cerca de seis meses, em virtude da sequência de bloqueios atmosféricos, não chovia com tanta intensidade nessas regiões, que sofreram com clima seco e quente.

Segundo a Climatempo, as mudanças na circulação de ventos em vários níveis da atmosfera formam um corredor de umidade do Norte para Centro-Oeste e Sudeste que, junto com o calor, permite a formação de nuvens de chuva.

Uma frente fria que se formou no meio da semana já provocou chuva forte, principalmente em Minas Gerais. Na capital Belo Horizonte, onde não chovia havia 170 dias, em algumas áreas houve o acumulado de 77 mm de chuva na quinta-feira (10), de acordo com a Climatempo.

Em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, o volume de chuva acumulado em 24 horas chegou a 112,6 mm até às 8h desta sexta-feira (11), foi o maior índice do país, de acordo com o Inmet.

“No fim de semana, outra frente avança pela costa do Sudeste e vai manter as condições para chuva”, afirma a agência.

De acordo com a meteorologista Josélia Pegorim, da Climaempo, a umidade vai sendo distribuída pelo interior do país e junto com a passagem de frentes frias deverá ocorrer a organização de muitas áreas de chuva.

“Essas pancadas não vão durar só uma tarde, mas vamos ter várias áreas de chuva se formando nos próximos dias em todos os estados do Sudeste e do Centro-Oeste”, diz.

“Ela [chuva] tem papel fundamental para limpar a atmosfera, diminuir a fumaça e baixar o calor”, afirma Pegorim.