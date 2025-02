Após tempestade em SP, 92% dos clientes da Enel já têm energia restabelecida

A Enel Distribuição São Paulo informa que restabeleceu a energia para 92% dos clientes que tiveram o fornecimento afetado no fim da tarde e início da noite de ontem (06/02), após as fortes chuvas que atingiram parte da região metropolitana. As regiões Oeste e Sul foram as mais impactadas.

A companhia reforçou seu plano de ação emergencial com a mobilização antecipada de equipes de campo. Técnicos da distribuidora atuaram ininterruptamente, inclusive durante a madrugada e normalizaram o serviço para a maioria dos clientes em menos de 12h após o início da tempestade.

No momento, a operação entrou em padrão de normalidade, com atendimentos para cerca de 0,3% de unidades atendidas pela empresa na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital. Para acompanhar em tempo real o mapa atualizado por falta de energia na área de concessão da Enel São Paulo, basta acessar o link https://www.enel.com.br/content/dam/enel-br/pt-saopaulo/fornecimento/Informacoes_SP_PDF.pdf.

Em caso de falta de luz, a Enel orienta que os clientes priorizem os canais digitais para agilizar o atendimento:

Site: www.enel.com.br

Aplicativo Enel São Paulo: disponível para iOS e Android

WhatsApp (Elena): (21) 99601-96