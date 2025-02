Enel confirma 8 mil famílias sem energia elétrica neste domingo (2)

O fornecimento de energia elétrica ainda não foi restabelecido para aproximadamente 8 mil famílias nos 24 municípios atendidos pela Enel, conforme anunciado pela companhia na manhã deste domingo (2). Na capital paulista, mais de quatro mil residências permanecem sem acesso ao serviço.

Durante a madrugada, o número de consumidores sem energia havia atingido um pico de 17 mil, com um grande contingente na capital e em São Bernardo do Campo, onde também foram registradas mais de quatro mil interrupções.

Essa situação é consequência das intensas chuvas que atingiram a cidade desde a última sexta-feira (31), levando a alertas severos sobre tempestades em diversas áreas da capital paulista, na região metropolitana e no litoral.

No decorrer do sábado (1), o Corpo de Bombeiros atendeu a 270 chamados relacionados a enchentes, além de 78 ocorrências referentes a quedas de árvores e 41 casos de desabamentos. Apesar dos incidentes, o Centro de Gerência de Emergências Climáticas (CGE) informou que, neste momento, não há pontos de alagamento ativos na cidade, embora mais de 14 locais intransitáveis tenham sido identificados durante o fim de semana.

Por conta das previsões meteorológicas que indicam a continuidade das chuvas, o Gabinete de Crise da Defesa Civil permanecerá em funcionamento presencial neste domingo (2).

Nos próximos dias, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deverá provocar um clima instável e chuvoso, com elevados índices pluviométricos. O risco de inundações e deslizamentos de terra continua elevado devido ao solo saturado e à previsão de novas precipitações.

A previsão para hoje indica que as chuvas devem retornar à tarde, podendo ocorrer pancadas intensas que se estenderão pela noite.

Assistência humanitária

As famílias afetadas pelas chuvas no fim de semana nas cidades de Cajamar, Guarujá, Poá e na zona leste da capital receberão assistência humanitária. De acordo com informações da Defesa Civil, foram enviados 2.520 itens para os atingidos ainda no sábado. O Fundo Social do Estado também colaborou com a distribuição em Poá e São Miguel Paulista, enviando mais de 300 itens adicionais.

No Guarujá, os moradores contarão com 50 cestas básicas, além de 500 itens de limpeza e 400 produtos para dormitório — incluindo colchões, cobertores e travesseiros — assim como rolos de lona e fitas de isolamento.

A Defesa Civil informou que 40 pessoas foram retiradas preventivamente de suas residências e alojadas em casas de parentes ou amigos durante os atendimentos realizados entre sexta-feira e domingo.

Além disso, famílias da zona leste da cidade e das regiões metropolitanas também receberam cestas básicas, cobertores, roupas, calçados, absorventes e outros itens essenciais distribuídos pelo Fundo Social. Kits de limpeza foram igualmente disponibilizados para as vítimas.