Após suspensão do X no Brasil, Elon Musk ensina a usar VPN

O bilionário Elon Musk, dono da rede social X, suspensa no Brasil, repostou vídeo ensinando internautas a como usar a VPN (rede privada virtual, na tradução livre).

Magnata sul-africano publicou vídeo de usuário que mostra passo a passo de como instalar o aplicativo. “É muito fácil usar uma VPN se um site for restrito em sua localidade”, escreveu ele, na legenda.

VPNs criam um canal direto entre um ponto de acesso (no caso, um computador ou celular) e o endereço de destino (um site ou um banco de dados, por exemplo), por isso foram primeiramente adotadas pelas empresas que buscavam as redes corporativas e segura. A conexão deixa de ser pública -passando por servidores de operadoras de internet ou de empresas como o Google- e se tornam privada, usando servidores da empresa de VPN contratada.

MULTA DE R$ 50 MIL PARA QUEM USAR VPN PARA BURLAR SUSPENSÃO

Ordem foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Isso ocorreu após rede social não responder à intimação de Moraes para indicar um representante no Brasil. A figura do representante é uma exigência do Marco Civil da Internet. Sem representante, a empresa deixa de responder a ordens judiciais às quais está relacionada no país.

Usuários relataram o início da queda do X na virada da sexta para sábado. O processo de bloqueio varia de operadora para operadora, e bloqueio total pode levar mais de 24 horas.

Prazo dado por Moraes se encerrou às 20h07 de quinta-feira (29). Na noite anterior, o ministro intimou o bilionário Elon Musk, dono do X, a indicar um representante legal no Brasil no prazo de 24 horas. O tribunal usou a própria plataforma para publicar a intimação.

O perfil oficial do X também se manifestou, dizendo que não atenderia à intimação de Moraes. “Em breve, esperamos que o Ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil – simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos”, diz a publicação.

“Quando tentamos nos defender no tribunal, o ministro ameaçou prender nossa representante legal no Brasil”, acrescentou a empresa de Elon Musk. “Mesmo após sua renúncia, ele congelou todas as suas contas bancárias. Nossas contestações contra suas ações manifestamente ilegais foram rejeitadas ou ignoradas.”

“Os colegas do Ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal estão impossibilitados ou não querem enfrentá-lo. Não estamos absolutamente insistindo que outros países tenham as mesmas leis de liberdade de expressão dos Estados Unidos. A questão fundamental em jogo aqui é que o Ministro Alexandre de Moraes exige que violemos as próprias leis do Brasil. Simplesmente não faremos isso. Nos próximos dias, publicaremos todas as exigências ilegais do Ministro e todos os documentos judiciais relacionados, para fins de transparência. Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo. Aos nossos usuários no Brasil e ao redor do mundo, o X continua comprometido em proteger sua liberdade de expressão”, afirma trecho do posicionamento do X, em publicação na própria rede.

Também após o fim do prazo, Elon Musk voltou a criticar Moraes ao responder publicação no X. O bilionário escreveu que “provavelmente é sensato para mim limitar os movimentos a países onde a liberdade de expressão é constitucionalmente protegida”. A declaração veio em resposta a um alerta feito mais cedo por outro perfil: “Embora eu odeie ceder aos valentões, dados os desenvolvimentos na França, Brasil, Reino Unido e em outros lugares, considere as implicações de suas viagens, @elonmusk. Sua segurança é fundamental para o futuro da inovação e da liberdade de expressão e precisamos de sua visão e liderança contínuas.”

“Cosplay de juiz”, disparou o bilionário sobre o ministro em outros posts. Em duas publicações, ele diz que Alexandre de Moraes “é um ditador malvado que faz cosplay de juiz” e “um criminoso que usa vestes de juiz como uma fantasia de Halloween.”

O Marco Civil da Internet exige que as empresas tenham um representante legal no país. A plataforma encerrou suas operações no Brasil no último dia 17 de agosto, mas informou que o seu serviço continuaria disponível para a população do Brasil. Na ocasião, a empresa acusou o magistrado de ser o responsável pelo encerramento.