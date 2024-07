Após recorde de shows em junho, Henry Freitas possui agenda lotada neste mês

Depois de mais de 50 shows em dez estados diferentes em junho, Henry Freitas repete a dose em julho, com uma agenda mais uma vez repleta de apresentações. Com seu projeto “Tudo Vira Terapia”, o fenômeno do Nordeste possui 39 shows agendados em 11 estados pelo Brasil, com sucesso de público garantido em algumas das principais festas julinas do país.

Henry foi o responsável por encerrar o São João da Bahia na madrugada desta quarta-feira (3) em Salvador, sendo já o segundo show de sua agenda deste mês. Na ocasião, o artista anunciou que se prepara para puxar um trio no Carnaval da cidade no ano que vem. Já no próximo sábado, Henry fará sua primeira grande apresentação fora do eixo Norte-Nordeste do país, no festival Na Praia, em Brasília, marcando um novo patamar em que busca levar cada vez mais a energia do forró para todas as regiões do Brasil.

No mês passado, Henry se destacou pelo público impressionante de 100 mil pessoas no São João de Caruaru, considerado um dos maiores do mundo. Grandes públicos também foram registrados no São João de cidades como Campina Grande (PB), Mossoró (RN), Caruaru (PE), Aracaju (SE), Petrolina (PE) e muito mais. Em algumas das apresentações, Henry homenageou nomes importantes da música nacional usando jaquetas e camisetas estilizadas. Alguns dos homenageados foram Luiz Gonzaga em Caruaru, Xand Avião em Mossoró e Joelma em Belém do Pará.

Em ascensão meteórica, e já um dos maiores nomes do forró brasileiro, Henry atingiu neste ano o Top 10 do Spotify Brasil com o hit “Tem Café”, e esteve entre os 60 artistas mais escutados do país na plataforma. O projeto “Tudo Vira Terapia”, que leva o nome do DVD divulgado pelo cantor em maio, possui um repertório com sucessos como “Barulho do Prazer”, “Como é que eu digo não”, entre outros.