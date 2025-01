Após incêndio, Camelódromo da Uruguaiana é interditado por 30 dias

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu interditar o Camelódromo da Uruguaiana por um período mínimo de 30 dias, uma medida que foi anunciada três dias após um incêndio devastador que afetou parte das instalações do local.

O incêndio, que ocorreu no último domingo, resultou na destruição significativa de vários boxes, ocasionando perdas financeiras consideráveis para os comerciantes da área. A ação de interdição foi solicitada pelo Ministério Público estadual com o objetivo de garantir a realização de reformas necessárias para evitar futuros riscos de incêndio.

De acordo com informações do MP, a Justiça havia anteriormente negado pedidos de interdição do Camelódromo em duas ocasiões, nos anos de 2023 e 2024. Na ocasião, a magistratura considerou que as entidades responsáveis, como o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura do Rio, estavam tomando medidas suficientes para assegurar a segurança do espaço comercial.

Entretanto, apesar das discussões em audiências que incluíam representantes do Ministério Público, do Corpo de Bombeiros e da administração pública municipal e estadual, as medidas implementadas não foram eficazes o suficiente para evitar a tragédia que se concretizou no fim de semana.

Na sua decisão sobre a interdição, o juiz Daniel Calafate Brito destacou que a gravidade da situação poderia ter sido ainda maior se o incêndio tivesse ocorrido em um dia de maior movimento no mercado, dado que o evento se deu em um domingo, quando o fluxo de clientes é reduzido.