Após agitar Ceará, Pernambuco e RJ, Simone Mendes chega ao carnaval Salvador, nesta segunda-feira (12)

Com um 2023 arrebatador, e após conquistar o Prêmio Multishow em duas categorias – Hit do Ano, escolhido em votação popular, e Sertanejo do Ano – com a música Erro Gostoso, Simone Mendes não para durante o Carnaval! Após passar pelo Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco, a artista desembarca em Salvador para realizar hoje (12) seu show em Salvador, no camarote Villa e finaliza a maratona retornando à Cidade Maravilhosa, no Camarote Mar.

O show que conta com os principais sucessos de Simone é um verdadeiro espetáculo, onde a artista interage com o público, diverte e emociona os presentes com suas canções.

Além do incrível ano de 2023, Simone se consagrou como a terceira mulher mais ouvida do Spotify e se prepara para sua primeira turnê internacional, que acontece no fim deste mês, em quatro países da Europa – Portugal, Irlanda, Inglaterra e Suíça.