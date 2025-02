Após 20 anos, Faculdade de Direito de São Bernardo volta a ser dirigida por uma mulher

Com 60 anos de fundação, a tradicional Faculdade de Direito de São Bernardo (FDSBC) volta a ser oficialmente comandada por uma mulher depois de hiato de 20 anos. Em cerimônia realizada na noite desta segunda-feira (17/2), na sede da própria instituição, a advogada e professora Priscilla Simonato assumiu formalmente o cargo de diretora da faculdade – uma das mais renomadas do gênero no País -, ocasião em que o prefeito Marcelo Lima garantiu autonomia à gestão da autarquia municipal. O mandato à frente da instituição se dará até 15 de fevereiro de 2029.

A solenidade, marcada pela assinatura do termo de posse, reuniu mais de 250 pessoas, entre elas o prefeito Marcelo Lima, a vice-prefeita sargento Jéssica Cormick, secretários municipais e vereadores, além de outras autoridades, como o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira e a desembargadora Débora Brandão, do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Mais votada em lista tríplice, com 38 dos 40 votos no total, Priscilla foi escolhida pelo prefeito Marcelo Lima a ocupar o posto, substituindo Rodrigo Gago no cargo.

A diretoria da FDSBC é composta também pela professora Patrícia Caldeira (vice-diretora), bem como por Cristiane Aparecida (secretária-geral). A única representante mulher na direção da Faculdade de Direito de São Bernardo havia sido Eliana Borges Cardoso, que teve gestão finalizada em 2005 – Eliana foi, portanto, a primeira e última. Priscilla resgata essa representatividade, sendo a segunda mulher na história a ocupar a função. E é a primeira vez em que duas mulheres assumem os cargos de diretora e vice na mesma gestão.

O prefeito Marcelo Lima destacou o simbolismo que é ter, novamente, uma mulher no comando da autarquia. “Para nós, é uma alegria dar posse a uma mulher na Faculdade de Direito e o mais importante: fiz a escolha baseada na vontade da própria instituição, que confiou a ela esse posto. A Priscilla teve votação ampla, e eu jamais faria uma escolha contrária a essa. A democracia é soberana. Aliás, não esperem interferência do governo na gestão da faculdade. A nova diretoria terá total liberdade em suas ações. O único pedido que fiz é que a faculdade possa ter um olhar social”, disse, em referência a atendimentos de assistência jurídica gratuita e cursos tecnólogos.

No discurso de posse, Priscila frisou que se sente honrada em assumir a diretoria da faculdade, que tem sua história umbilicalmente ligada à história do munícipio, sendo instituição jurídica pioneira no Grande ABC – atualmente, já formou mais de 16 mil alunos. “Fui aluna da instituição e chegar até aqui é a realização de um sonho, ter a possibilidade de fazer pela faculdade aquilo que sempre desejei enquanto aluna. Aqui aprendi que esforço e sacrifícios se transformam em exemplos. Me coloco à disposição para contribuir, para a conquista de muito reconhecimento, inovação e evolução.”

TRAJETÓRIA – Priscilla Simonato é bacharel em Direito pela própria Faculdade de Direito de São Bernardo, tem doutorado em Direito Previdenciário pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), é mestre em Direito Previdenciário na mesma instituição e pós-doutoranda em Direito pela Università di Bologna.

Ela é professora titular de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito de São Bernardo e coordenadora Geral da Pós-Graduação, além de coordenadora do curso de Direito Previdenciário Aplicado da Faculdade de Direito.

