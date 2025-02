TJ-SP abre concurso com vagas para analista de sistemas e salário inicial de R$ 8 mil

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) anunciou a abertura de um concurso público que oferece 50 vagas para o cargo de analista de sistemas, uma oportunidade significativa para profissionais da área de tecnologia.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem possuir diploma de nível superior, sendo que o salário inicial é de R$ 8.108,80. Além disso, o TJ-SP disponibiliza benefícios adicionais, como auxílios para alimentação, saúde e transporte.

As inscrições estarão abertas entre os dias 11 de fevereiro e 18 de março e poderão ser realizadas através do site da Vunesp. O valor da taxa de inscrição é de R$ 96 e deve ser quitado até o dia 19 de março.

Em conformidade com as diretrizes inclusivas do concurso, três das vagas são reservadas para pessoas com deficiência (PcD), dez para candidatos negros e duas para indígenas.

Detalhes sobre o processo seletivo

A seleção dos candidatos incluirá provas objetivas, discursivas e análise de títulos. Para se inscrever, os concorrentes devem ter completado um curso superior nas áreas relacionadas à computação e tecnologias da informação e comunicação.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no mesmo dia. A prova objetiva consistirá em 70 questões de múltipla escolha com duração total de quatro horas. Já a prova discursiva contará com seis questões além de um estudo de caso.

Estrutura das provas

Tipo Área de Conhecimento Número de Itens Objetiva Língua Portuguesa 10 Objetiva Conhecimentos Específicos 50 Objetiva Raciocínio Lógico Matemático 5 Objetiva Legislação 5

A análise dos títulos poderá somar até três pontos ao desempenho final do candidato, que poderá apresentar diplomas de doutorado, mestrado ou pós-graduação na área relacionada às tecnologias da informação.

A banca organizadora Vunesp

A banca Vunesp é conhecida por seu formato direto e técnico em suas avaliações. Segundo Vitor Kessler, professor do Gran Concursos, os candidatos a analista de sistemas devem ter um domínio amplo sobre temas como:

Governança em TI

Segurança da informação

Bancos de dados

Redes de computadores

Desenvolvimento de software

Kessler ainda destaca que as provas tendem a não incluir pegadinhas, embora algumas questões possam apresentar alternativas parcialmente corretas. Ele enfatiza a importância do conhecimento detalhado dos conceitos abordados nas questões.

Cargos adicionais: Psicólogo e Assistente Social

Além das vagas para analista de sistemas, o TJ-SP também está com concurso aberto para psicólogos jurídicos e judiciários, com um total de 137 vagas disponíveis para cada cargo.

Os candidatos devem possuir nível superior e o salário inicial é de R$ 9.061,53. As inscrições devem ser feitas até esta segunda-feira (10) através do site da Vunesp.

A carga horária para os aprovados será de 30 horas semanais. Rafael Vieira, psicólogo e coordenador da área no Gran Concursos, ressalta a relevância do conhecimento em legislações pertinentes ao Judiciário, como alienação parental e adoção.

A preparação para o cargo de assistente social deve incluir estudos sobre:

Violência contra crianças e adolescentes

Questões relacionadas à violência de gênero

Cronograma do Concurso para analista

Período de Inscrições: 11 de fevereiro a 18 de março

11 de fevereiro a 18 de março Vencimento do Boleto: 19 de março

19 de março Data Prevista da Prova Objetiva e Discursiva: 11 de maio

11 de maio Data Prevista para Divulgação do Gabarito: 14 de maio

Cronograma para Psicólogos e Assistentes Sociais