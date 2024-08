Apoio de Huggies a iniciativas do UNICEF contribui para impactar mais de 200 mil famílias

Huggies®, marca da Kimberly-Clark com solução completa de cuidados infantis, fortalece o cuidado para além de seus produtos, sendo uma das empresas parceiras do UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Os projetos do UNICEF, apoiados pela marca, são voltados para a Primeira Infância, impactando na luta antirracista, saúde, educação e assistência social, buscando garantir que mais bebês possam viver suas primeiras vezes.

O apoio de Huggies contribui para o UNICEF atuar no fortalecimento de sistemas e qualificação de serviços, capacitando gestores públicos e profissionais, buscando contribuir com diversas pautas, incluindo o enfrentamento do racismo na Primeira Infância e aumento da cobertura vacinal pelo país. Em 2023, as ações do UNICEF para a Primeira Infância, que contam com a parceria de Huggies, chegaram a impactar mais de 200 mil famílias somente entre julho e dezembro.

“Atuamos na primeira infância porque ela é o começo de tudo. É só possibilitando esse acesso que conseguimos contribuir para uma sociedade respeitosa, justa e segura. Nos aliamos com o UNICEF por entender como um direito básico a ajuda e o acolhimento desde o início”, explica Ronaldo Art,CMO e Head de Sustentabilidade da Kimberly-Clark.

“Os cuidados na Primeira Infância são fundamentais para o pleno desenvolvimento de meninas e meninos. Com o apoio de parceiros como Huggies, podemos ampliar nossos esforços em prol dos direitos das crianças no Brasil”, afirma Francisco Javier Martos Mota, chefe de Parcerias e Arrecadação de Recursos do UNICEF no Brasil.

Iniciativas do UNICEF para a Primeira Infância implementadas no país

Huggies tem como propósito social promover cuidados saudáveis para o bebê desde o início de sua vida, por isso apoia as ações do UNICEF voltadas ao desenvolvimento da primeira infância. Entre as ações dessa agenda, em parceria com Estados e municípios, está a estratégia Unidade Amiga da Primeira Infância (Uapi), voltada à qualificação dos serviços públicos de saúde e de educação infantil com o objetivo de contribuir para os resultados das políticas municipais para a primeira infância. A iniciativa conta com assistência técnica, capacitação, monitoramento, acompanhamento e certificação da melhoria da oferta de serviços e diálogo entre profissionais e famílias para melhor comunicação sobre o desenvolvimento das crianças de até 6 anos de idade, atendidas em Unidades de Atenção Primária à Saúde e Unidades de Educação Infantil.

Outra estratégia do UNICEF é a Primeira Infância Antirracista (PIA), que tem como objetivo chamar a atenção de profissionais brasileiros da educação, assistência social e saúde sobre os impactos do racismo no desenvolvimento infantil, além de garantir, de fato, um atendimento qualificado e humanizado, que leve em consideração a singularidade das crianças e suas famílias. Este processo é feito por meio da disseminação de conteúdos e materiais informativos, como uma coleção de cadernos formativos destinados a profissionais sobre educação infantil, assistência social e saúde no contexto de infâncias negras, assim como sobre atendimento qualificado às crianças indígenas e uma websérie com vídeos sobre parentalidade antirracista com influenciadores e especialistas.

Além dos materiais, o UNICEF realiza oficinas presenciais de sensibilização e mobilização, nas quais os profissionais participam de sessões expositivas sobre as dimensões do impacto do racismo desde a primeira infância, bem como práticas antirracistas. Durante as oficinas, os profissionais – gestores das secretarias municipais e estaduais de Educação, coordenadores pedagógicos, diretores e professores – são convidados a discutirem sobre letramento racial, identificarem as barreiras internas e externas para a promoção de práticas antirracistas e, ao final do dia, desenvolvem planos de ação para o desenvolvimento e fortalecimento dessas práticas.

Além de PIA, o UNICEF também conta com a estratégia Busca Ativa Vacinal, em conjunto com governos para promover a vacinação de crianças, adolescentes e famílias. Essa é uma das vertentes de acompanhamento das Unidades Amiga da Primeira Infância (UAPI), que faz o acompanhamento vacinal de famílias dentro de suas comunidades, buscando uma forma de atuação intersetorial, em que saúde, educação e assistência trabalham juntos para a identificação de crianças não vacinadas, ou com vacinas em atraso, para encaminhamento à saúde. Além disso, foram promovidas ações de vacinação nas escolas no sentido de aumentar a cobertura vacinal.

Emergência no Rio Grande do Sul

Além do apoio ao UNICEF na agenda de Primeira Infância, a Kimberly-Clark, através da sua marca Huggies, realizou uma doação de 100 mil dólares para apoiar a resposta do UNICEF à emergência no Rio Grande do Sul. O UNICEF está apoiando a resposta do Governo Brasileiro às chuvas, juntamente a parceiros locais. Entre as ações está a criação de Espaço Gurizada para aumentar o acesso de crianças e adolescentes a ambientes seguros, promovendo seu bem-estar psicossocial e atendendo às suas necessidades em situações de calamidades e emergências, dentro de ambientes como os alojamentos temporários e outros espaços de acolhimento.