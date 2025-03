Apesar de algumas derrotas, brasileiros brilham no card preliminar do UFC Las Vegas

No último sábado (8), Las Vegas foi palco de um espetáculo do UFC, com a participação de oito atletas brasileiros. Das cinco lutas que compuseram o card preliminar, quatro contaram com representantes do Brasil, resultando em um saldo positivo de três vitórias.

A abertura da noite trouxe Djorden Santos ao octógono, onde enfrentou Ozzy Diaz em sua estreia. Infelizmente para os fãs, Santos não conseguiu superar seu adversário e foi derrotado por decisão unânime dos juízes.

Na sequência, Mairon Santos entrou em combate contra Francis Marshall. Em uma luta marcada pela troca de golpes, Santos conseguiu garantir a vitória por decisão dividida, convencendo dois dos três árbitros presentes na luta.

O terceiro brasileiro a se apresentar foi Carlos Leal, que buscava redenção após uma derrota por decisão dividida em sua estreia anterior. No entanto, o resultado não foi favorável e Leal também saiu derrotado.

Brunno “Hulk” Ferreira foi o destaque entre os brasileiros no card preliminar, garantindo uma vitória significativa e elevando a moral da torcida presente na T-Mobile Arena.

Vitórias no card principal

Já no card principal, Maurício Ruffy fez valer as expectativas ao nocautear rapidamente o veterano King Green com um chute giratório, encerrando a luta em apenas dois minutos.

Logo após a emocionante vitória de Ruffy, Amanda Lemos e Iasmin Lucindo se enfrentaram na categoria peso-palha feminino. A luta começou com Lemos mostrando sua agressividade e controle no chão, surpreendendo Lucindo ao derrubá-la e dominá-la rapidamente. Iasmin sofreu um corte no olho devido a uma cotovelada da adversária ainda no primeiro round.

No segundo round, Lemos continuou sua estratégia eficaz, controlando Lucindo por mais de dois minutos no solo e neutralizando suas tentativas de reação. Apesar de uma breve recuperação no último assalto, onde Iasmin conseguiu derrubar Amanda, Lemos não se deixou abater e reverteu a situação ao derrubar Lucindo novamente antes do fim da luta.

Ao término do combate, ambas as lutadoras demonstraram respeito mútuo ao se abraçarem, simbolizando a camaradagem entre atletas. A vitória foi conferida a Amanda Lemos por decisão unânime, consolidando sua posição na categoria.