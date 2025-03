Apesar das enchentes, MST celebra safra de 14 mil toneladas de arroz agroecológico no RS

Após as perdas com as enchentes de 2023 e 2024, a 22ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico irá reunir cerca de 5 mil pessoas no Assentamento Filhos de Sepé, em Viamão (RS), para celebrar a safra 2024/2025 de 14 mil toneladas do grão. O evento, promovido anualmente pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) do Rio Grande do Sul, marca o início da colheita do arroz agroecológico no estado.

Tradição e produção sustentável

Há mais de 20 anos, os assentados cultivam arroz orgânico, com 290 famílias participando dessa produção em sete municípios: Viamão, Nova Santa Rita, Eldorado do Sul, Charqueadas, Guaíba, Tapes e São Gabriel. Nesta safra, foram semeados 2.850 hectares de arroz agroecológico e 800 hectares estão em conversão.

Programação do evento

A programação inicia às 9h com o ato de abertura da colheita do arroz na lavoura. Às 11h, ocorre um ato político com a presença de representantes do governo federal, parlamentares e convidados. O almoço será servido a partir das 13h.

Durante o dia, os visitantes poderão conferir a Feira da Reforma Agrária, com bancas das cooperativas dos assentamentos. A partir das 13h30, inicia-se o Festival por Terra, Arte e Pão, que contará com apresentações de artistas como Antônio Gringo, Ciro Ferreira, Gustavo Couto, Marcial Congo, Martin Coplas e Zé Martins, além do grupo Unamérica, do Coral Nhe’e Engatu da retomada da Fepagro, das bandas das escolas Rui Barbosa e Nossa Senhora de Fátima, de Viamão, e da bateria da Escola de Samba Unidos da Vila Isabel, terceira colocada do Grupo Ouro do Carnaval de Porto Alegre.

Serviço

22ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico

20 de março de 2025 (quinta-feira)

Das 9h às 18h

Assentamento Filhos de Sepé (RS-040, R. Progresso, 1000 – Águas Claras, Viamão/RS)