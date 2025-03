Rio Grande do Sul enfrenta novas quebras de safra de soja em 2024

Os produtores gaúchos se prepararam para colher 123 milhões de toneladas de soja nas últimas seis safras, um potencial que, sob condições ideais de clima e área cultivada, parecia promissor. Contudo, o resultado final foi decepcionante: apenas 89 milhões de toneladas, resultando em uma queda significativa de 28% em relação às expectativas iniciais.

A atual situação se agrava com os dados divulgados pela Emater/RS-Ascar nesta terça-feira (11), que revelam que o estado semeou 6,73 milhões de hectares para a safra 2024/25, com a expectativa de produzir pelo menos 20 milhões de toneladas. No entanto, as novas estimativas indicam uma produção reduzida para 15,1 milhões de toneladas.

Essa é a quarta quebra acentuada na safra nos últimos seis anos, refletindo a instabilidade climática enfrentada pelos gaúchos. As condições meteorológicas adversas incluíram secas severas seguidas por chuvas excessivas e enchentes. Durante a safra 2021/22, por exemplo, a previsão inicial da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) era de uma colheita de 21 milhões de toneladas, mas o resultado final foi alarmantemente baixo: apenas 9,1 milhões.

Os desafios da safra 2024/25 são multifacetados. Além da produção em queda, os preços da soja também estão abaixo das expectativas. Recentemente, a saca foi negociada a R$ 126,95, conforme informações da Emater. Em comparação, o preço médio durante as safras entre 2020 e 2024 foi de R$ 148 nos meses de março.

Além disso, os custos dos insumos agrícolas aumentaram drasticamente após a pandemia e a invasão da Ucrânia pela Rússia. As enchentes do ano passado ainda causaram danos ao solo em diversas regiões do estado, elevando os custos operacionais dos produtores.

Com mais uma quebra na safra gaúcha, as projeções iniciais para uma colheita recorde brasileira de 170 milhões de toneladas vão sendo revistas à baixa devido às condições climáticas desfavoráveis.

A expectativa para a safra de grãos de verão no Rio Grande do Sul mostra um cenário preocupante: estima-se uma colheita total de apenas 28 milhões de toneladas, o que representa uma redução de 20% em relação às previsões anteriores. O arroz deve registrar uma produção ligeiramente superior ao esperado, com 8,13 milhões de toneladas; entretanto, feijão e milho também devem apresentar safras menores este ano.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) revisou suas estimativas e agora prevê que a safra brasileira será ajustada para um volume inferior aos 169 milhões de toneladas inicialmente projetados.

Para acompanhar as principais notícias sobre economia e mercado, é possível assinar atualizações diretas no seu email.