Apesar da chuva, o clima esquentou no segundo dia do Aparados Off-Road

Reza a lenda envolvendo o Aparados Off-Road que a chuva tem de fazer parte do desafio. Assim foi mais uma vez nesta sexta-feira (20), segundo dos três dias da quarta edição do evento, que reúne cerca de 600 pessoas de diversas regiões do país (vindas de 11 estados e 80 cidades). O dia também foi marcado pela comemoração da data mais importante para o Rio Grande do Sul: o Dia do Gaúcho, que celebra a Revolução Farroupilha – movimento de caráter republicano e separatista, iniciado em 20 de setembro de 1835 contra o governo imperial brasileiro.

Portanto, com a previsão meteorológica confirmada sobre os Campos de Cima da Serra Gaúcha, as expectativas foram atingidas com as trilhas mais escorregadias e desafiadoras para os inscritos de todas as categorias: Rally de Regularidade e Passeio.

Disputa pelo pódio

As duplas que brigam pela vitória na prova válida pelo Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade 4×4 foram testadas à exaustão ao longo dos 220 km do percurso que, novamente, começou e terminou em Cambará do Sul. Mesmo com as médias de velocidade ajustadas para a chuva, o terreno liso, as pedras e travessias de rios (incluindo o Passo do S, pelo Rio Tainhas) exigiram uma pilotagem e uma navegação precisas. Mais uma vez houve vários furos de pneus mas, mesmo quem precisou superar os contratempos, gostou muito do que enfrentou.



Palavras como “diversão” e “adrenalina” serviram para que os protagonistas da disputa definissem a experiência. E quem veio de longe e não estava acostumado às características de terreno dessa região gaúcha, já prometeu retornar em 2025. Caso dos paraenses André Luís Barbosa Furtado / Iran Araújo Barbosa e dos piaiuienses João Gutemberg Rocha Sousa / Francisco de Sousa Ribeiro.

Na Master, os catarinenses Leandro Riffel e Michael Masson se sentiram à vontade com a chuva para vencer e mostrar sua força rumo ao segundo título Aparados Off-Road (a primeira conquista foi em 2022). “Nós começamos nos raids e gostamos da chuva, porque traz lembranças daquela técnica que apuramos nesse tipo de prova. Afinamos bem o nosso entrosamento e vamos para cima”, prometeu Riffel. A segunda posição ficou com o cuiabano José Carlos da Silva (o Zé do Chapéu), e o catarinense Bernardo Schafer Andrade.



Já na Graduado, com os problemas enfrentados por algumas duplas que foram ao pódio na véspera – o que incluiu os vencedores de quinta-feira Marco Carraresi (o Charada) e Leonardo Carraresi (o Charadinha), o caminho ficou aberto para a vitória dos catarinenses Rafael Colonetti e André Vanor Pacheco. Um ótimo presente de aniversário para o piloto. “O maior presente é estar em meio aos amigos e disputando o rally, ainda mais depois de um dia difícil como esse”. Eles superaram Maurício Assis e Nodge Martins, que ficaram na segunda posição.



Já Ramon Oliveira de Souza e Fábio Conte, na Turismo, foram os únicos a repetir a primeira posição do dia anterior, dando um passo importante para se aproximar da vitória geral. “Foi muito bom, a prova estava do jeito que a gente gosta, com lama e diversão. Passamos com alguns perrengues, mas sem problemas”, resumiu o navegador. Eles foram seguidos por Marcelo Vandressen e Paulo de Oliveira Júnior.

Os paranaenses Marcos Antônio Nunes e Matheus Silva de Souza ficaram à frente na Novato, mesmo com alguns sustos. “Furamos um pneu no meio do rio, perdemos algum tempo. Demos uma escorregada aqui, outra ali, mas no fim deu tudo certo”, descreveu Nunes. Em segundo lugar, ficaram José Victor Balen e Alexandre Balen.



Os campeões do rally de regularidade no 4° Aparados Off-Road serão conhecidos neste sábado (21), ao fim de um percurso de 200 km traçado na fazenda da Reflorestamento Unidos, em Cambará.



Passeio



Diversão e adrenalina não faltaram também nas categorias de passeio. O comboio da Trilha 4×4, guiado pelo diretor José Todero, fez um percurso de 80 km deixando São José dos Ausentes rumo a Bom Jesus; e que com a chuva, ficou ainda mais extremo.

Mesma direção seguida pela categoria Passeio 4×4, que reúne os participantes em busca de uma aventura mais leve. Além de desbravar os caminhos da região, puderam conhecer algumas de suas belezas, como explica o diretor Anderson Vieira, o Sorveteiro. “Passamos pelos cânions de Ausentes, como o da Rocinha; em seguida entramos em uma área de reflorestamento na qual exploramos as possibilidades do 4×4. Almoçamos em uma fazenda de Bom Jesus; um churrasco campeiro. Ainda visitamos uma cachoeira e andamos em alguns atoleiros da região”.

Considerada a categoria intermediária em termos de exigência, a Passeio Radical, do diretor Cleber Pazini, percorreu 70 km, ligando Bom Jesus a Jaquirana. As três rumam de volta a Cambará do Sul neste sábado (21) para concluir a aventura.



4º Aparados Off-Road



Etapa 2 – 20 de setembro

Resultados



Master

1. Leandro Riffel / Michael Masson (Troller T4), 1.303 pontos perdidos

2. José Carlos da Silva / Bernardo Schafer Andrade (Troller T4), 2.290 p.p

3. Dirceu Potrich / Vitor Fleischmann (Mitsubishi Pajero Full), 2.622 p.p

4. Marcelo Cominesi / Lucas Cominesi (Troller T4), 10.280 p.p

5. Fernando Lage / Enedir Silva Júnior (Troller T4), 44.742 p.p



Graduado

1. Rafael Silveira Colonetti / André Vanor Pacheco (Troller T4), 6.771 p.p

2. Maurício Assis / Nodge Martins (Mitsubishi Pajero Full), 17.430 p.p

3. Enedson Gomes / Anna Campos (Mitsubishi TR4 ER), 40.289 p.p

4. Renato Bruno Parreiras / Lobsang Max (Troller T4), 99.552 p.p

5. Henrique Moraes Moura / Leonardo Sato (Mitsubishi Pajero Full), 415.964 p.p



Turismo

1. Ramon Oliveira de Souza / Fábio Augusto Conte (Mitsubishi Pajero), 6.931 p.p

2. André Luís Barbosa Furtado / Iran Araújo Barbosa (Troller T4), 98.705 p.p

3. Marcelo Vandressen / Paulo de Oliveira Júnior (Mitsubishi Pajero Full), 167.922 p.p

4. Odair Balestrin / Lindones Antônio Três (Troller T4), 199.434 p.p

5. Luís Henrique Barbosa / Maria Luiza Barbosa (Suzuki Jimny), 203.768 p.p



Novato

1. Marcos Antônio Nunes / Matheus Silva de Souza (Troller T4), 454.025 p.p

2. José Victor Balen / Alexandre Balen (Suzuki Jimny), 750.569 p.p

3. Odirlei Balestrin / Cleiton Pasa (Mitsubishi Pajero Full), 1.087.520 p.p

Classificação geral



Master

1. Leandro Riffel / Michael Masson (Troller T4), 89 pontos

2. Fernando Lage / Enedir Silva Júnior (Troller T4), 81 pontos

3. Gustavo Schmidt / Tiago Poisl (Toyota Hilux), 77 pontos

4. Dirceu Potrich / Vitor Fleischmann (Mitsubishi Pajero Full), 74 pontos

5. José Carlos da Silva / Bernardo Schafer Andrade (Troller T4), 72 pontos



Graduado

1. Rafael Silveira Colonetti / André Vanor Pacheco (Troller T4), 94 pontos

2. Dirceu Salla / Diego Salla (Troller T4), 71 pontos

3. Maurício Assis / Nodge Martins (Mitsubishi Pajero Full), 71 pontos

4. Enedson Gomes / Anna Campos (Mitsubishi TR4 ER), 64 pontos

5. Marco Carraresi / Leonardo Carraresi (Mitsubishi Pajero GLS), 55 pontos



Turismo

1. Ramon Oliveira de Souza / Fábio Augusto Conte (Mitsubishi Pajero), 92 pontos

2. Marcelo Vandressen / Paulo de Oliveira Júnior (Mitsubishi Pajero Full), 70 pontos

3. Ricardo Lins / Gabriel Lins (Mitsubishi TR4 ER), 69 pontos

4. Ricardo Luiz Santos / Gustavo Herdt Westrup (Mitsubishi Pajero Full), 68 pontos

5. André Luís Barbosa Furtado / Iran Araújo Barbosa (Troller T4), 65 pontos



Novato

1. Odirlei Balestrin / Cleiton Pasa (Mitsubishi Pajero Full), 66 pontos

2. Marcos Antônio Nunes / Matheus Silva de Souza (Troller T4), 64 pontos

2. José Victor Balen / Alexandre Balen (Suzuki Jimny), 43 pontos





Etapa 2 – 20 de setembro

Programação



7h30 – Largada Trilha 4×4 (Praça Municipal – Bom Jesus)

8h – Largada Passeio 4×4 (Praça Municipal – Bom Jesus)

8h – Largada Passeio Radical (Praça Municipal – Jaquirana)

8h30 – Largada Rally de Regularidade 4×4 (Praça Central – Cambará do Sul)

14h30 – Chegada Rally de Regularidade 4×4 (Praça Central – Cambará do Sul)

16h – Chegada Passeio Radical (Praça Municipal – Jaquirana)

16h – Chegada Passeio 4×4 (Praça Municipal – Bom Jesus)

16h – Chegada Trilha 4×4 (Praça Municipal – Bom Jesus)

18h30 – Divulgação dos resultados e premiação da etapa Rally de Regularidade 4×4 (Restaurante Fogo e Brasa – Cambará do Sul)

19h30 – Jantar de Confraternização (Restaurante Fogo e Brasa – Cambará do Sul)