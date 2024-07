Apenas Mais Uma de Amor: Pixote lança versão em pagode com hit de Lulu Santos

Sucesso nos anos 80 na voz de Lulu Santos, a música “Apenas Mais Uma de Amor” foi repaginada e ganhou uma versão na voz do grupo Pixote.

Disponível em áudio e vídeo nos principais apps de música e no YouTube oficial do trio. A canção é uma composição de Lulu, e faz uma reflexão sobre escolhas, com letra forte que marcou uma geração.

Atemporal, versos como “Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer” e “Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então”, poderão ser ouvidas no ritmo do pagode na voz de um dos principais grupos do gênero.

“Lulu é ídolo, é rei, gravar essa música que a gente ama e que faz parte da nossa formação musical é uma honra.” – Dodô

Apenas Mais Uma de Amor faz parte do projeto Pixote Trintou, gravado em São Paulo, e que traz grandes sucessos em comemoração aos 30 anos de trajetória do grupo.

Nas plataformas são mais de 4,5 milhões de ouvintes mensais e 1,3 bilhões de visualizações no YouTube.