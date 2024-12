Aos 96 anos, morre Angel Vianna, ícone da dança brasileira

A renomada bailarina, coreógrafa e pesquisadora mineira, Angel Vianna, faleceu neste domingo, 1º de outubro, aos 96 anos. A notícia foi divulgada por meio de publicações nas redes sociais da Angel Vianna Escola e Faculdade de Dança, localizada em Botafogo, no Rio de Janeiro. Angel Vianna é amplamente reconhecida como uma das principais figuras da dança no Brasil.

A nota oficial lamenta profundamente a perda da artista e destaca a serenidade com que ela partiu, deixando um legado de luz e sabedoria. Embora a causa do falecimento não tenha sido divulgada, a família realizou uma cerimônia privada em São Paulo e anunciou que informações sobre missas de sétimo dia no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte serão divulgadas em breve.

Maria Ângela Abras Vianna iniciou sua formação em ballet clássico sob a orientação do professor Carlos Leite no Ballet de Minas Gerais. Paralelamente, desenvolveu habilidades em artes plásticas na Escola de Belas Artes de Belo Horizonte e estudou música com o maestro Francisco Masferrer.

Angel Vianna começou sua trajetória pedagógica ao lado do marido, Klauss Vianna, fundando a Escola de Dança Klauss Vianna. Juntos, criaram o Balé Klauss Vianna, onde Angel também se destacava como solista em coreografias elaboradas por seu esposo, sempre buscando incorporar elementos da cultura brasileira.

Em reconhecimento às suas contribuições para a cultura nacional, Angel recebeu diversas honrarias ao longo dos anos. Em 1999, foi agraciada com o Diploma de Admissão na Ordem do Mérito da Cultura na Classe de Cavaleiro pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Em 2014, a presidente Dilma Rousseff lhe concedeu a Comenda Máxima Grand Cruz da Ordem ao Mérito Cultural. Em 2019, foi homenageada com o título de cidadã Honorária da Cidade do Rio de Janeiro.

Na área acadêmica, Angel teve uma carreira notável. Foi professora na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia entre 1963 e 1964 e ocupou cadeiras significativas no Conservatório Brasileiro de Música e em cursos relacionados à educação artística e expressão corporal. Além disso, lecionou no curso de pós-graduação lato sensu promovido pelo governo do Amapá em parceria com o Instituto de Estudos Avançados em Educação da Fundação Getulio Vargas.

O site da Angel Vianna Escola e Faculdade de Dança descreve-a como a “Grande Dama da Dança Nacional”, destacando sua importância como formadora de inúmeros profissionais na área. Seu impacto duradouro na dança brasileira solidifica seu legado como uma figura central na história cultural do país.