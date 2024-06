Ao lado de Tati Veras, Mari Chamon inaugura mês do forró com “Fica”

Mari Chamon vem com um som bem gostoso em “Fica”, misturando dois ritmos cheios de gingado: o reggae e o forró, que chega em 7 de junho em todos os apps. A música é uma composição assinada por ela e produzida por Thiago JahBass, do Blessed Estúdio, precursor na tecnologia Dolby Atmos no Rio de Janeiro, além de contar vocais de Tati Veras, vocalista do Raiz do Sana.

A artista propõe a união dos gêneros por alguns motivos. Primeiramente, ela consome ambos e vê algumas semelhanças em suas sonoridades. E, segundo, pois junho é considerado o mês do forró com as tradicionais festas juninas. Além disto, a música une a química não só no som, mas na letra, já que conta uma história de amor gostosa e cheia de momentos memoráveis:

“Lançar um ‘forrózin’, mantendo a essência praiana, ao lado de um dos grandes nomes do forró é uma honra para mim. Sou fã do Raiz do Sana e da Tati há alguns anos, e nunca imaginei que ela um dia cantaria uma composição minha comigo”, revelou ela.

Mari aproveitou para rasgar elogios para a produção de JahBass e deu leve spoiler para os fãs que querem algo para ‘ficar coladinho’.

“A música, lindamente produzida pelo Thiago, é leve, doce, perfeita para dançar agarradinho nessa época fria e aquecer os corações”, contou.

Próximos Passos

A capixaba se prepara para o lançamento do EP “Sementes do Amor”, seu primeiro e com a produção do Blessed Estúdios. “Fica” receberá um lyric vídeo, apenas, no canal da Sound System Brasil. O lançamento dele está marcado para o segundo semestre, com 4 faixas, além de audiovisuais que devem chegar em seu canal nos próximos meses. Ela elegeu Falamansa, Janayna Pereira, Mariana Aydar e Mestrinho como influências para o projeto.

Ficha técnica

Compositora: Mariana Fassarella Chamon

Intérpretes: Mari Chamon e Tati Veras

Produção: Thiago “JahBass” Alves (Blessed Estúdio)

Distribuição: Sound System Brazil