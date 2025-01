Sescon-SP e Aescon-SP: Antonio Carlos Santos assume presidência das entidades

A nova gestão do Sindicato das Empresas de Contabilidade e Assessoramento (Sescon-SP) e da Associação das Empresas de Contabilidade (Aescon-SP) para o triênio 2025-2027, liderada pelo empresário contábil Antonio Carlos Santos, traz um equilíbrio entre continuidade e renovação. Com o compromisso de preservar o trabalho sólido que tornou as entidades referências no setor contábil e de serviços, as diretorias também se propõem a inovar para atender às exigências de um cenário econômico, tecnológico e social em constante transformação.

Antonio Carlos Santos, contador e empreendedor com ampla experiência no setor, assume a presidência do Sescon-SP e da Aescon-SP com o objetivo de consolidar e ampliar a atuação das entidades. Ele destaca que a continuidade das conquistas históricas é um alicerce fundamental para enfrentar as rápidas mudanças que vêm transformando o mercado. “Honrar as tradições e o legado que construíram a força das nossas entidades é indispensável, mas precisamos também renovar ideias e estratégias para acompanhar as transformações e assumir o protagonismo nesse novo cenário”, afirma.

A gestão está focada em preparar a classe contábil para os desafios impostos pela reforma tributária, pela evolução tecnológica e pela busca por um ambiente de negócios mais simples e eficiente. A educação continuada será uma prioridade, garantindo que empresários contábeis e do setor de serviços estejam prontos para lidar com temas como inteligência artificial e inovação nos processos empresariais. Paralelamente, a diretoria buscará fortalecer parcerias estratégicas que ampliem a representatividade das entidades e viabilizem avanços concretos para o setor e pela melhoria do ambiente empreendedor.

Entre as prioridades da gestão estão essa disseminação e orientação sobre a reforma tributária, a busca por uma reforma administrativa, a ampliação dos limites do Simples Nacional e do MEI, a revisão das retenções tributárias federais na prestação de serviços e ajustes no Código Tributário Nacional para corrigir distorções, o aumento das ações institucionais no interior do Estado e outras iniciativas que visem a simplificação e a criação de um ambiente de negócios mais simples e amigável às empresas, especialmente as pequenas. Antonio Carlos reforça que as entidades seguirão fortalecendo parcerias estratégicas e ampliando o diálogo com outras entidades e o governo. “Nosso compromisso é fomentar iniciativas que preparem os profissionais e empresas para os desafios atuais e futuros. A complexidade tributária, as mudanças regulatórias e a transformação digital exigem respostas colaborativas e inovadoras, e estamos prontos para liderar esse movimento em conjunto”.

Antonio Carlos chega à presidência trazendo uma trajetória marcada pela representatividade e pela defesa dos interesses da classe contábil. Sua atuação de mais de duas décadas nas entidades teve início em discussões que buscavam soluções para as demandas do setor, evoluindo para funções de liderança que reforçaram seu compromisso com o desenvolvimento da profissão. Participou de diversas gestões do Sescon-SP e da Aescon-SP em diferentes cargos. Além disso, sua experiência como empresário contábil e em conselhos e grupos de trabalho, como o Conselho de Assuntos Tributários da FecomercioSP e na Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADESAMPA, destacam sua capacidade de articulação e visão estratégica.

Com uma diretoria alinhada e um plano de trabalho claro, a gestão 2025-2027 reafirma o compromisso de ser um porto seguro para os empresários contábeis e de ser o fomentador e apoiador para quem busca a excelência, promovendo a valorização da profissão, a inovação e a simplificação do ambiente de negócios.