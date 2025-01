Aniversário de SP: Unidades de saúde mantêm vacinação durante o feriado

Na capital paulista, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) anunciou que, em razão das celebrações do aniversário de São Paulo, haverá modificações no funcionamento de diversas unidades de saúde neste sábado, dia 25. Apesar das alterações, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e as AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas manterão suas atividades normalmente.

É importante ressaltar que nas AMAs/UBSs Integradas, a seção destinada às Unidades Básicas de Saúde estará focada exclusivamente na aplicação de vacinas contra a gripe, Covid-19 e na multivacinação. Essa iniciativa visa garantir que a população continue tendo acesso aos serviços de imunização essenciais durante o feriado.

A seguir, estão listadas as unidades que permanecerão abertas ao público durante este feriado:

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III atenderão para demandas internas. Além disso, estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), assegurando assim a continuidade dos serviços de saúde mental e vigilância sanitária.