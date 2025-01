Aniversário de SP tem atrações caipiras e atores infantis no Santo Mercado

O Santo Mercado, tradicional Mercado Municipal de Santo Amaro – Professora Adozinda Caracciolo de Azevedo Kuhlmann -, na zona sul, realiza um “Final de Semana Caipira” com muitas atrações para crianças e famílias nestes dias 25 e 26 de janeiro. Além de integrar as ações de férias, a atividade marca a celebração do aniversário da capital, que comemora 471 anos neste sábado.

A programação “caipira” vem na esteira do sucesso do filme “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”. Lançada no último dia 9 de janeiro, a obra baseada nos quadrinhos da Turma da Mônica, criada por Maurício de Sousa, recolocou as famílias no universo “caipira”, permitindo às crianças acesso às brincadeiras divertidas e um contato maior com a natureza.

Dessa forma, o Santo Mercado oferece um final de semana com piquenique e oficina de chapéu de palha, onde as crianças aprenderão a fazer este típico acessório utilizado nas roças. E os caipirinhas mais famosos do momento vão marcar presença para interagir e fazer fotos com as crianças.

Os atores Anna Júlia, intérprete de Rosinha, namorada de Chico Bento, e Davi Okabe, que atuou como Hiro, amigo de Chico, têm presença confirmada no Santo Mercado e vão entrar na brincadeira.

Para participar, não é preciso fazer inscrição prévia. Basta chegar e se divertir, das 10h às 16h, no Piso Térreo. A atividade é limitada a 50 vagas por dia.

“O final de semana é muito especial. Vamos celebrar o aniversário de São Paulo oferecendo diversão às famílias, com a participação dos atores que fazem sucesso no cinema. As crianças vão se divertir com o piquenique e a oficina de chapéu de palha, se sentido integradas ao mundo caipira”, diz Thiago Rabecchi, superintendente do Santo Mercado, administrado pela WE9.

Além do passeio, no Santo Mercado, o público encontra variedade de operações, com destaque para empórios, hortifruti, peixarias, casas de carne, opções de lanches diversos como pastel, crepe, tapioca e sanduíches, doces, floricultura, bomboniere, lojas de vinho, trufas, padaria, além de bares, restaurantes e ações de entretenimento.

SERVIÇO:

Final de Semana Caipira no Santo Mercado

Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 359 – Santo Amaro

25 e 26/1 | Das 10h às 16h