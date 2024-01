Anitta rebate críticas por ser a atração principal em aniversário do pai

Anitta usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para rebater a crítica de uma fã sobre o aniversário de seu pai, Mauro Machado.

A cantora, que recentemente reconheceu ter tido um deslize com Marina Ruy Barbosa, organizou uma surpresa para a família. Ela contratou Dj e até uma orquestra para fazer um show com as músicas preferidas do pai. Anitta também sambou com bailarinos. “Então a grande surpresa do aniversário do pai da Anitta era ela mesma! A minha favorita consegue transformar tudo sobre ela, impressionante”, escreveu a fã.

Ela não demorou para responder: “Meu amor, eu conheço o meu pai melhor que qualquer um de vocês aqui do Twitter. O nome dele no insta é paiNITTO, não se percebe daí que ele é meu fã número 1? Eu sei perfeitamente que ele preferiria esse show meu cantando as músicas preferidas dele do que de qualquer outro cantor.”

E não parou por aí: “Tudo na vida do meu pai é sobre mim. Eu sei que ele vai amar falar para os amigos para o resto da vida que eu fiz um show especial para o aniversário dele. Se fosse o niver da minha mãe, também sei quem eu chamaria para cantar, que não seria eu… Mas o dela é no Natal, então não dá.”

Anitta disse ainda irmou que a “internet cria um universo paralelo”, dando um ponto final na discussão.