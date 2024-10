Anitta e The Weeknd lançam single ‘São Paulo’ nesta quarta

O single “São Paulo”, parceria de Anitta com The Weeknd, foi lançado nas plataformas digitais na noite desta quarta (30), às 21h.

A cantora vinha postando fotos com uma barriga prostética gigantesca de grávida e com uma máscara misteriosa, além de uma imagem de ultrassom de um feto com a cabeça exageradamente desproporcional ao corpo.

Em clima de Halloween, Anitta tentou fazer uma brincadeira com seus fãs, junto com The Weeknd.

A cantora publicou uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece com uma falsa barriga de grávida. “Era para manter segredo”, escreveu na legenda.

O artista canadense parabenizou Anitta pelo “bebê”. “Meu Deus. Parabéns”, escreveu The Weeknd. Já os fãs especularam que ela está lançando um novo single ou álbum. “Vem aí mais um hit mundial”, escreveu um seguidor.

Abel Makkonen Tesfaye, conhecido em todo o mundo como The Weeknd, escolheu o Brasil para dar uma festa. O show que ele levou ao estádio MorumBis, em São Paulo, na noite do feriado de 7 de setembro, com a presença de Anitta no palco.

Anitta surgiu no alto do “casarão”, de vestido vermelho. Ela e The Weeknd fizeram um dueto batizado de “São Paulo”, que teve trechos de várias músicas e até sample com o refrão de “Bota na Boca, Bota na Cara”, de Tati Quebra Barraco. Os urros da plateia chegavam a cobrir o som que vinha das caixas pelo estádio. Depois dessa rápida aparição da brasileira, os fãs praticamente impuseram uma parada no show. Por quase dois minutos, a saudação a Anitta foi incessante.

O clipe da nova música pode ser visto neste link do Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2kjolTLZ_Mg.