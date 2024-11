Anitta anuncia novo álbum

A cantora Anitta, que tem conquistado cada vez mais espaço no cenário musical internacional, surpreendeu ao anunciar o lançamento de um novo álbum voltado para o público brasileiro. A decisão, embora inesperada para alguns, é uma estratégia já testada pela artista em 2022.

Em recente entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, Anitta revelou detalhes sobre seu próximo trabalho, intitulado “Ensaios da Anitta”. O álbum, com lançamento previsto para 5 de dezembro, é inspirado nos ensaios carnavalescos da artista durante o verão e contará com participações especiais de Ivete Sangalo e Simone Mendes.

O anúncio vem após um ano de grande sucesso internacional para Anitta, que alcançou proeminência no mercado latino com o hit “Envolver”, lançado em novembro de 2021. Este single marcou o início de sua ascensão global sem comprometer seu vínculo com o público brasileiro.

No final de 2022, Anitta já havia surpreendido ao lançar o EP “À procura da Anitta perfeita”, com faixas em português, demonstrando sua habilidade em equilibrar sua presença tanto no mercado nacional quanto internacional.

Com “Ensaios da Anitta”, a cantora reafirma sua conexão com os fãs brasileiros, oferecendo um repertório que promete ressoar intensamente durante a temporada pré-carnavalesca. Em contraste com seu projeto anterior “Funk Generation”, direcionado ao mercado norte-americano, este novo álbum evidencia a capacidade de Anitta de adaptar-se às particularidades do público local.

A trajetória da artista carioca é marcada por decisões estratégicas e conscientes, refletindo seu entendimento das nuances do mercado musical. Com esse novo lançamento, Anitta continua a fortalecer sua posição como uma das principais figuras da música contemporânea.